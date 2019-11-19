Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее

Порноактрисы в образе экипажа самолета устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, представленном в Британском музее авиации региона Мидленд.

Это событие закончилась грандиозным скандалом, пишет The Sun.

По словам сотрудников музея, порностудия Banged Babes арендовала борт за 100 фунтов стерлингов (более 3 тыс. грн.) для съемок купальников. В съемках принимали участие порнозвезды Кристина Мэй, Эмили Блейк и Бетани Адамс.

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На снимках, которые появились в Instagram-аккаунте @banged_air, девушки, одетые в откровенные костюмы, дерзко позируют на камеру.

"Удивительно, как им удалось снять подобное в месте, пропитанном военной историей. Ведь рядом ходили дети", - рассказал спыврозмовник издание.

Представители музея уверяют, что не имели представления, что происходило на борту самолета.

"Если бы мы знали, чем они там занимались, мы бы немедленно это остановили. Они нас подставили", - заверила управляющая музея Дайан Джеймс.

Модель Playboy Марису Папен задержали за повторное обнажение на центральной площади Ватикана. Также арестовали и ее фотографа Джесси Уолкера. Они устроили обнаженную фотосессию с деревянным крестом недалеко от собора Святого Петра в Ватикане.