Скандальная модель прогулялась голышом в центре Нью-Йорка

Модель Мариса Папен позировала в центре Нью-Йорка для фотографа Gary Breckheimer в этом месяце.

Звезда, которая известна скандальными ситуациями, снялась полностью обнаженной, чем вызвала удивление у людей.

Ранее красавица отметила начало Олимпийских игр-2018 в Южной Корее.

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Звезда стала на лыжи обнаженной, позируя среди снегов.

Мариса Папен прославилась, когда она и австралийский фотограф Джесси Уокер попали в египетскую тюрьму за съемку обнаженных фото в Карнакарском храме.

Через несколько часов Папен и Уокера доставили в суд. Они притворились глупыми туристами и уверяли, что не знали о запрете. Модель и фотографа позже освободили.