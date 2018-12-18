Скандальная модель Playboy обнажилась в центре Ватикана

Модель Playboy Марису Папен задержали за повторное обнажение на центральной площади Ватикана. Также арестовали и ее фотографа Джесси Уолкера.

Они устроили обнаженную фотосессию с деревянным крестом недалеко от собора Святого Петра в Ватикане, пишет The Sun.

Автор: Jesse Walker from Enki Eyewear Модель Playboy Марису Папен задержали за повторное обнажение на центральной площади Ватикана. Также арестовали и ее фотографа Джесси Уолкера

Но несколько фото парочка успела опубликовать. На одном из снимков, выложенных в сеть, полностью обнаженная 26-летняя модель несет большой деревянный крест на фоне собора Святого Петра в Ватикане.

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На другой фотографии Мариса распятая на кресте, в то время как человек в белых одеждах рисует кровью крест на ее лбу.

Автор: Jesse Walker from Enki Eyewear Модель Playboy Марису Папен задержали за повторное обнажение на центральной площади Ватикана. Также арестовали и ее фотографа Джесси Уолкера

На третьем изображении модель сидит на Библиях прямо на площади Святого Петра.

Автор: Jesse Walker from Enki Eyewear Модель Playboy Марису Папен задержали за повторное обнажение на центральной площади Ватикана. Также арестовали и ее фотографа Джесси Уолкера

Модель и фотографа отпустили уже через 10 часов. Весь их реквизит для съемок, а это распятие, Библии, четки, одежду и фальшивую кровь - конфисковали.

Это не первый раз, когда Папен арестовывают за обнажение у религиозных святынь. Ранее ее задерживали за позирование у Карнакского храма в Египте. А еще она знаменита своими обнаженными фотосессиями у Стены Плача в Иерусалиме и в Соборе Святой Софии в Стамбуле.