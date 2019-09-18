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среда, 18 сентября 2019 22:46

Гордость нации: "горячие" фото украинских спортсменок
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Эти украинские девушки выполняют упражнения с лентами, бегают дистанцию​​в 20 км и демонстрируют технику борьбы в спаррингах.

Спортсменки красуются не только на соревнованиях, но и на обложках мужских журналов.

Gazeta.ua создала подборку самых "горячих" спортсменок Украины.

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1. Теннисистка Элина Свитолина занимает 3 строчку мирового рейтинга по теннису. Свитолина продолжает завоевывать очки и выигрывать все в новых и новых чемпионатах, она неоднократно участвовала в фотосессиях для глянца и даже стала лицом обложки украинского Elle в сентябре 2018 года.

Автор: http://xxl.ua
  Украинские спортсменки удивляют не только на соревнованиях.
Украинские спортсменки удивляют не только на соревнованиях.

2. Гимнастка Анна Ризатдинова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Ри-де-Жанейро. Девушка успела засветиться во время скандального развода со своим экс-супругом, политиком и бизнесменом Александром Онищенко.

Автор: @anna_rizatdinova
  Украинские спортсменки удивляют не только на соревнованиях.
Украинские спортсменки удивляют не только на соревнованиях.

3. Дзюдоистка Дария Билодид в 2018 году стала самой молодой чемпионкой мира. Ей тогда было 17 лет. Уже в 2019 году Билодид повторила свой успех и завоевала золотую медаль на предолимпийском чемпионате мира в Токио.

Автор: @dariabilodid7
  Украинские спортсменки удивляют не только на соревнованиях.
Украинские спортсменки удивляют не только на соревнованиях.

4. Фехтовальщица Ольга Харлан в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне получила 3 ​​место и бронзовую медаль.

Автор: http://xxl.ua
  Украинские спортсменки удивляют не только на соревнованиях.
Украинские спортсменки удивляют не только на соревнованиях.

5. Спортсменка-легкоатлетка Ирина Геращенко в 2016 году на бразильской Олимпиаде вошла в 10 лучших спортсменок мира, а в 2019 на Универсиаде в Неаполе заняла 2 место.

Автор: @gerashchenkoi
  Украинские спортсменки удивляют не только на соревнованиях.
Украинские спортсменки удивляют не только на соревнованиях.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала выступления на турнире серии WTA в китайском Гуанчжоу. Украинка в 1/16 финала победила Далила Якупович.

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