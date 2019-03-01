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пятница, 01 марта 2019 16:12

Попасть на большой экран: Команда фильма "Давай танцуй" объявила необычный конкурс
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Принять участие в конкурсе можно до 7 марта включительно
Фото: пресс-служба
Принять участие в конкурсе можно до 7 марта включительно
Принять участие в конкурсе можно до 7 марта включительно
Принять участие в конкурсе можно до 7 марта включительно

10 марта пройдет съемка финальной сцены фильма "Давай Танцуй" на территории ТРЦ Sky Mall, в которой примут участие 50 победителей одноименного конкурса. Впервые танцующий украинец может стать частью украинского кино и попасть на экраны всех кинотеатров страны.

Для того, чтоб сцену можно было органично добавить в фильм, премьера которого 21 марта 2019 года, подготовлена специальная техническая команда.

Автор: пресс-служба
  Принять участие в конкурсе можно до 7 марта включительно
Принять участие в конкурсе можно до 7 марта включительно

"Мы берем спец технику на площадку и команду, которая делает основной монтаж прям на площадке. Музыкальное решение уже готово. Важна каждая минута, потому что у нас есть только 2 суток после съемки этой сцены, чтоб она стала частью готового фильма", - говорит продюсер фильма Сергей Розвадовский.

"В подготовке танцевальной сцены уже две недели принимают участие три танцевальных центра, мы провели кастинг среди учеников данных студий. Я поставил хореографию и сейчас ее разучивают и репетируют 150 танцоров. Включая победителей национального конкурса общее количество танцующих составит 200 человек", - комментирует хореограф-постановщик студии Open Art Studio Андрей Сидорко.

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Допис, поширений DETKI (@detki_music)

На официальный аккаунт конкурса поступило более 200 видео, которые отличаются самыми разнообразными постановками танца по стилю и возрасту участников. Самые маленькие из группы DETKI станцевали прямо в танцевальной студии, в Египте отдыхающие принялись танцевать прямо в пустыне, а самая масштабная съемка прошла во Львове на территории Оперного Театра, где одновременно танцевали более 50 человек.

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Принять участие можно до 7 марта включительно. Вся информация доступна на официальном сайте конкурса.

Создано также специальное жюри конкурса: молодежная группа Open Kids, артист и хореограф Женя Кот, главный герой фильма "Давай танцуй" Денис Реконвальд, актриса сериала "Школа" Лиза Василенко и блогеры Two Sisters.

Фильм "Давай танцуй" о дерзком молодом танцоре, который приезжает в Киев для участия в грандиозном танцевальном турнире. Он должен победить, чтобы помочь родному брату собрать необходимые деньги на операцию. Парень должен выложиться на полную, чтобы обойти крутых соперников. Но самым большим испытанием становится любовь, которую он встречает на танцполе.

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Дата
01
марта

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