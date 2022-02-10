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пятница, 11 февраля 2022 14:03

Получали в подарок сервиз и делали предложение в кинотеатре - как звезды необычно праздновали День влюбленных
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14 февраля влюбленные будут отмечать романтический праздник – День святого Валентина. И хотя большинство уверенны, что любовь нужно показывать не только один раз в год, в этот день есть повод устроить романтику для партнеров.

В материале Gazeta.ua узнаете, как интересно и оригинально праздновали День влюбленных звезды и какие подарки получали.

Автор: коллаж Gazeta.ua
  Как интересно и необычно праздновали День святого Валентина знаменитости
Как интересно и необычно праздновали День святого Валентина знаменитости

Исполнительница Анастасия Приходько признавалась, что с началом пандемии романтические традиции в браке с мужем Александром изменились. В этом году пара праздновать в ресторан не пойдет из-за эпидемиологической ситуации.

"Поэтому обязательно купим коньяк, накроем стол и будем дома в тесном кругу", - сказала Приходько за кулисами шоу "Игры талантов".

Она вспомнила, что самый лучший подарок получала от любимого. Однажды он арендовал загородный комплекс, где пара провела выходные.

Телеведущая Ольга Фреймут, регулярно делящаяся советами по этикету, призналась, что несколько лет тому назад получила желанный фарфоровый сервиз. Его подарил муж-продюсер Владимир Локотко.

"Муж купил к празднику, хотя сам удивляется моей огромной коллекции чашек, которая уже в трех сервантах не помещается", – рассказала она в Instagram.

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В семье американской светской львицы и бизнесвумен Ким Кардашьян День святого Валентина отмечают с особым размахом. Еще до развода с рэпером Канье Уэстом она хвасталась кучей подарков. Среди них были праздничные пирожные, конфеты и плюшевый медведь.

Исполнительница Анастасия Приходько признавалась, что с началом пандемии романтические традиции в ее браке с мужем Александром изменились
Фото: instagram.com/prykhodko_official
Телеведущая Ольга Фреймут призналась, что несколько лет назад получила желанный фарфоровый сервиз
В семье американской светской львицы и бизнесвумен Ким Кардашьян День святого Валентина отмечают с особым размахом
Актриса Анна Саливанчук рассказывала, что самый романтичный подарок получала от мужа Александра Божкова
Блогер и продюсер Евгений Таллер поделился, что в школьные годы всегда был активным и общительным. Поэтому его парта всегда ломилась от подарков на День влюбленных

Актриса Анна Саливанчук признавалась в одном из интервью, что самый романтичный подарок получала от мужа Александра Божкова. Шесть лет тому назад, когда пара была еще нежената, он пригласил любимую в кино. Но та отказалась. Потом снова позвал. И хотя Саливанчук не любит поздние сеансы, на этот раз согласилась.

"Мы пришли в кинотеатр, на часах было 23:00, и билетер встретила нас со словами: "Это снова вы". Я была немного удивлена, но не придала особого значения ее фразе. Затем нам принесли в зал шампанское, фрукты и во время рекламы мы начали целоваться. В этот момент я слышу голос Саши, поднимаю глаза на экран и вижу, что он снял целый трогательный фильм. В конце видео он заявил, что парень, с которым я пришла, сделает предложение руки и сердца. Конечно же, я сказала "Да", - вспомнила актриса.

Блогер и продюсер Евгений Таллер поделился, что в школьные годы всегда был активным и общительным. Потому его парта всегда ломилась от подарков на День влюбленных.

"Для нас 14 февраля было праздником, когда нужно было сделать такой классный подарок, чтобы получить что-нибудь достойное на 23 февраля. Мы выходили из класса и тайно оставляли подарки", - рассказал он.

"Даже бывали ситуации, когда матери одноклассниц пытались меня подкупать и уговаривать, чтобы я в ответ тоже что-то дарил их дочерям. Хотя я и так не отставал - пытался уделить внимание многим, чему не всегда была рада моя мать, ведь девочек было гораздо больше" , – добавил Таллер.

Нейл-мастера ассоциируют маникюр ко Дню Святого Валентина с сердечками и нежно-розовым или красным цветом. Однако следует выбирать дизайн, который будет актуален не один день.

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Дата
11
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