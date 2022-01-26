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четверг, 27 января 2022 18:57

"Поймали злые взгляды" - импровизатор вспомнил, как "сломал систему" на польской границе

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&quot;Поймали злые взгляды&quot; - импровизатор вспомнил, как &quot;сломал систему&quot; на польской границе
Владимир Шумко рассказал, как "сломал систему" на границе. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Юморист Владимир Шумко поделился историей, как сэкономил время на таможне. Случилось это во время поездки с друзьями в Италию. Туда они ездили на свадьбу одноклассницы.

Участник Improv Live Show, которое покажет "Новый канал", отметил, что закон не нарушил.

"На польской границе, на таможне, нас отправили на яму. Это там, где должны полностью "распаковать" машину, обыскать все, что только можно, чтобы понять, что нет контрабанды. Мы стали в очередь, были 12-е. Человек, который была шестой, ждал уже восемь часов. Я как представил, сколько нам стоять", - начал Шумко.

Когда он осознал, что ждать придется как минимум сутки, у него появился план. Чтобы осуществить его в жизнь, юморист включил актерское мастерство.

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"Вспомнил школьные годы, разные "штучки", которыми мы пользовались, подошел к таможеннику и сказал: "У меня болит зуб". Он мне: "Хорошо, когда-нибудь полечите". А я же продолжаю: "Нет, вы не понимаете. У вас когда-то болел зуб?". Я так отыграл. Такие уж глаза сделал", - продолжил мужчина.

Пограничник повел его к очередному изменению, которому юморист повторил все то же самое.

"Добавил еще: "У меня выпала временная пломба, которую у вас там врач должен поставить обратно. Я уже договорился". Возможно, даже слеза пошла у меня при этом. Искренне попросил его нас пропустить, и он согласился. Мы спокойно проехали мимо тех машин, которые стояли в очереди энное количество часов и ждали, поймали все их злые взгляды и проклятия. Дальше быстренько прошли контроль и поехали дальше", - добавил Шумко.

Шумко рассказал, как его поражают фанаты. Он поделился, что обычно дарят рисунки и вкусности. Иногда фанаты ждут импровизатора под его домом. Летом 2021 года встретили и на отдыхе.

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