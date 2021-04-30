Даша Астафьева сделала укол импровизатору

Юморист Валентин Михиенко поделился, почему и как сексуальная певица Даша Астафьева делала ему укол.

Не каждому удается выдержать марафон теле-концертов. Однажды выступления для Михиенко закончились потерей голоса.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Выступления для Михиенко закончились потерей голоса

"Для меня съемки прошлого выпуска Improv Live Show были сложными во втором сезоне. Утром понял, что у меня полностью пропал голос. Однако люди, которые были рядом, окружили меня заботой и не дали зачахнуть", - поделился участник Improv Live Show на "Новом канале".

Юмористу вызвали фониатра, который делал специальные лечебные процедуры - заливки. Еще ему надо было лечиться уколами. Их согласилась делать Астафьева.

Автор: instagram.com/valik_mikhiienko Астафьева делала укол Михиенко

Тогда же потерял голос и ведущий Александр Педан. Артистка тоже пришла ему на помощь.

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"Было много желающих сделать мне укол. Однако, когда Даша сказала, что умеет, потому что ее научил кореец, понял, что никогда не откажусь от такого предложения помочь. Даже после этого эксперимента у меня набухнет пятая точка", - поделился Педан.

Импровизатор Валентин Михиенко поделился поучительной историей. Юморист рассказал, что решил пожарить шашлыки в необычном месте.