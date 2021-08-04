На пляже услышал крик продавщицы пахлавы - импровизатор поделился курьезом с фанаткой

Владимир Шумко поделился курьезом с поклонницей. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Юморист Владимир Шумко рассказал, как его поражают фанаты. Он поделился, что обычно дарят рисунки и вкусности.

Комик с Improv Live Show принял участие в новом сезоне "Кто сверху" на "Новом канале", который начинается 24 августа. За кулисами шоу признался, как и чем его удивляют поклонники.

"Дарят торты разные, пирожные, кексы. Однажды девушка вручила каждому из нас отдельные вкусности и большой торт с нашим логотипом. Недавно мы были в Харькове и каждому из нас подарили портрет", - рассказал Шумко.

Иногда фанаты ждут импровизатора под его домом. Этим летом встретили и на отдыхе.

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"Я просто лежал на пляже. Вдруг слышу крик от девушки, которая продает пахлаву: "Вова Шумко". Подошла ко мне сфотографироваться. Потом почему-то разнервничалась и ушла. Впоследствии вернулась и говорит: "Это вам пахлава". Было очень приятно", - добавил он.

Жена участника Improv Live Show Владимира Шумко устроила ему сюрприз накануне Дня влюбленных. Она привезла его в торговый центр и до последнего не рассказывала, каким будет подарок.