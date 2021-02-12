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пятница, 12 февраля 2021 17:51

Любимая подарила юмористу парные татуировки

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Жена участника Improv Live Show Владимира Шумко устроила ему сюрприз накануне Дня влюбленных. Она привезла его в торговый центр и до последнего не рассказывала, каким будет подарок.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Шумко и его жена сделали тату
Шумко и его жена сделали тату

"Для меня это была интрига. Знал, что она готовит сюрприз, и неделю у нее спрашивал, а она не раскололась. Когда приехали в торговый центр, в голове были такие варианты подарка: фотосессия, тату, маска для лица. Думал, что приехали просто кофе попить. Или купим новую шапку", - признался юморист.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Шумко и его жена сделали тату
Шумко и его жена сделали тату

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Его любимая привела в тату салон. Шумко вместе с женой набили фразу hic et nunc, которая переводится с латыни как "здесь и сейчас" или "без какого-либо промедления".

Ведущий Александр Педан рассказал, как проведет День влюбленных. Он вместе с женой Инной ежегодно отмечает этот праздник в поле.

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