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среда, 14 апреля 2021 18:24

"Чувствовала себя недалекой": как Астафьева и Каминская искали логику
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В 8-м выпуске развлекательного шоу "Где логика" соревновались певицы Слава Каминская и Даша Астафьева и ведущие Иракли Макацария и Даниэль Салем. В проекте украинские звезды разгадывают ребусы и задачи на логику, наблюдательность, сообразительность, скорость мышления, память и осведомленность в разных сферах жизни.

"В целом я никогда не считала себя "неразумным" человеком, и логические штуки всегда давались легко. Но тут я поняла, что с моим IQ надо немного поработать, потому что моментами чувствовала себя "недалекой". Но было очень весело. Классно, что команда шоу поставила нас, таких красивых, с Дашей играть против таких прекрасных мужчин. У нас было много шума, споров, а я такое очень люблю. Истина рождается в споре", - признавалась после съемок шоу, которое показывает "Новый канал", Каминская.

За кулисами шоу участницы раскрыли несколько своих секретов. Они рассказали о самых нелогичных поступках.

Макацария и Салем назвались "Юфь"
Фото: предоставлено пресслужбой "Нового каналу"
Салем играл в команде с Макацарием
В проекте украинские звезды разгадывают ребусы и задачи на логику, наблюдательность, сообразительность, скорость мышления, память и осведомленность в различных сферах жизни
Каминская и Астафьева придумали название Bubbles
Макацария и Салем назвались "Юфь"

"У меня есть привычка покупать вещи в надежде, что похудею и влезу в них. Обычно это одежда, меньше на размер или 2 моего. Я называю это отдельным видом комедии в моем шкафу. А еще у меня есть около 10 пар очков для зрения. Но почему-то, когда я ехала на съемки шоу, не вспомнила, что они мне понадобятся. Поэтому едва могла рассмотреть картинки с заданиями и нервничала от этого. А потом вспомнила, что у меня очки и надела их уже во время игры. После этого борьба стала еще ожесточеннее", - поделилась Астафьева.

Каминская рассказала, что ее наиболее нелогичной покупкой является велодорожка.

"Я ее выбирала, ждала, собирала рекомендации, мечтала о ней. Представляла, как каждое утро выпиваю стакан воды и иду на свои домашние кардио-тренировки. Как думаете, что сейчас с дорожкой? Нет, не продала, а использую, как сушилку", - добавила она .

Перед началом каждая команда должна придумать свое название. Женщины придумали, что будут называться Bubbles. Мужчины представились "Юфь".

В 1-м раунде "Что общего" вперед вырвались женщины. Нужно было искать, что объединяет 3 различные картинки. Каминская и Астафьева отгадали 3 задания, а Салем и Макацария - 2.

2-ой раунд "Третий лишний" закончился со счетом 5:1 в пользу мужчин. Во время 3-го раунда "Плюс-минус" участники ассоциативно сочетали или разъединяли 2 картинки, чтобы получилось что-то 3-е. Победу одержали снова женщины. 4-ый раунд называется "Угадай меня", где участники угадывают из анимационных роликов названия фильмов, мультфильмов и сериалов. В конце лидерами этого раунда стали мужчины. Счет перед финалом - 2:2.

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В финальном раунде под названием "Логический пинг-понг", отгадывали ребусы на общую тематику. В 8-м выпуске шоу это были названия алкогольных напитков. Девушки набрали бешеный темп и дали больше правильных ответов. Поэтому и получили трофеи - гири "Железная логика".

Исполнительница MamaRika рассказала, как договорилась за бесплатную фотосессию в супермаркете. Певица отметила, что научилась экономно снимать клипы и устраивать бюджетные фотосессии.

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