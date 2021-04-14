MamaRika договорилась устроить фотосессию за бутылку пива

Исполнительница MamaRika рассказала, как договорилась за бесплатную фотосессию в супермаркете. Певица отметила, что научилась экономно снимать клипы и устраивать бюджетные фотосессии.

За кулисами шоу "Где логика" на "Новом канале" артистка поделилась, как договорилась за бесплатную фотосессию. Также она показала кадр из этого фотосета.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Исполнительница рассказала о курьезной фотосессии

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"Тогда ворвалась в супермаркет прямо в таком виде. Мы делали фотосет, и я в купальнике Сейлор Мун звонила по банану маме. Покупатели фруктового или мясного отделов, видимо, были шокированы. Если честно, было холодно, но очень весело. Мы договорились с охранником за бутылку пива, чтобы он нас пустил сфоткаться, пока никто не видит. Купили ему пива, забежали и провели съемку", - вспомнила певица.

Артистка MamaRika поделилась утренними и вечерними привычками. Она ежедневно ухаживает за телом и кожей лица. Исполнительница отметила, что ее утренние ритуалы простые, но эффективные.