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четверг, 08 апреля 2021 10:03

MamaRika рассказала, каких ритуалов придерживается в ежедневном уходе за собой

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MamaRika рассказала, каких ритуалов придерживается в ежедневном уходе за собой
MamaRika поделилась ежедневными привычками. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Артистка MamaRika поделилась утренними и вечерними привычками. Она ежедневно ухаживает за телом и кожей лица.

Исполнительница отметила, что ее утренние ритуалы простые, но эффективные. О ежедневном уходе рассказала за кулисами шоу "Где логика" на "Новом канале".

"Я обязательно пью натощак стакан теплой воды с медом и лимоном. Это помогает очистить организм от токсинов. Завтракаю всегда овсянкой или сыром с фруктами и орехами. Это полезно и очень вкусно. Делаю легкую зарядку и в хорошем настроении "лечу в новый день", - отметила певица.

Она также рассказала, как расслабляется после работы.

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"Вечерние ритуалы - еще проще. Главное - добраться до кровати и завалиться спать после тяжелого дня. А, если серьезно, то легкий ужин с любимым, серия любимого сериала - это то, что надо после сложного рабочего дня. И перед сном у меня всегда медитация под любимые мантры. Это круто настраивает на отдых и снимает стресс", - добавила звезда.

Исполнительница MamaRika вспомнила, как ее преследовал поклонник. Это происходило, когда звезда еще имела псевдоним Эрика.

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