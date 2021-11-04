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четверг, 04 ноября 2021 14:40

Импровизатор вспомнил, как в детстве был кондуктором и раздавал талоны

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Юморист Константин Трембовецкий рассказал, какое увлечение разделяет с сыном-первоклассником Миланом. Также поделился забавной историей с детства.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Константин Трембовецкий вспомнил забавную историю с детства
Константин Трембовецкий вспомнил забавную историю с детства

За кулисами шоу "Дети против звезд" на "Новом канале" импровизатор признался, что ему нравится тот факт, что подарки на день рождения сыну – это и его подарки.

"Я сейчас о Lego. Как-то купил Милану самый большой набор, который только нашел, - Статуя Свободы после апокалипсиса. Там большая композиция: статуя, полиция, кафе, какой-то офис, множество персонажей. Мы собирали это в течение пяти дней. А все потому, что сначала совершили большую ошибку: сбросили все детали в одну кучу. В противном случае было бы быстрее. Чистого времени сборки было где-то часов 15, но на поиск деталей ушло около часов 40, наверное. У нас есть простая рабочая схема: я ищу и подаю детали, а сын по инструкции составляет. Но потом, когда он начинает скучать, отвлекаться на мультики, я еще минут 15 складываю сам", - рассказал Трембовецкий.

В детстве в юмориста большого выбора игрушек не было.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Юморист любит собирать с сыном Миланом Lego
Юморист любит собирать с сыном Миланом Lego

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"Помню, у меня был советский конструктор по металлическим деталям, который так и назывался: "Конструктор". Я очень его любил. А еще мой дядя работал в троллейбусном депо, и как-то я у него украл пачку талонов. Потом у меня была игра, что я кондуктор. Постоянно кому-то раздавал те талоны. Мягкие игрушки, твердые игрушки, солдатики – всем талоны", - добавил он.

Участник Improv Live Show Константин Трембовецкий поделился деталями подготовки к обучению сына Милана, который в этом году - первоклассник. Юморист рассказал о том, как относится сын к обучению.

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