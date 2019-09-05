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четверг, 05 сентября 2019 17:25

"Поделюсь секретом" - Оля Полякова ошеломила сеть сменой пола

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&quot;Поделюсь секретом&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сменой пола
Оля Полякова сыграет главную роль в новой комедии. Фото: @polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова откровенно призналась, что вынуждена сменить пол.

Звезда ошеломила новостью в программе "Утро с Украиной" на телеканале "Украина".

Полякова сыграет в комедии, в которой исполнит роль мужчины.

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"Он - суперзвезда, она - суперзвезда. Они поменяются телами и будут бороться за звание лучшего. Я буду играть мужчину, а он будет играть женщину. Это круто", - рассказывала Полякова.

Кто именно станет напарником Оли на съемочной площадке пока неизвестно.

"Поделюсь секретом - я уже работала с ним", - поделилась Полякова.

Звезда рассказала, что съемки комедии вот-вот начнутся. Поэтому ни название, ни дата премьеры еще неизвестны.

Певица Оля Полякова решила дебютировать в продюсерской сфере.

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