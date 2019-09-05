"Поделюсь секретом" - Оля Полякова ошеломила сеть сменой пола

Украинская певица Оля Полякова откровенно призналась, что вынуждена сменить пол.
Звезда ошеломила новостью в программе "Утро с Украиной" на телеканале "Украина".
Полякова сыграет в комедии, в которой исполнит роль мужчины.
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"Он - суперзвезда, она - суперзвезда. Они поменяются телами и будут бороться за звание лучшего. Я буду играть мужчину, а он будет играть женщину. Это круто", - рассказывала Полякова.
Кто именно станет напарником Оли на съемочной площадке пока неизвестно.
"Поделюсь секретом - я уже работала с ним", - поделилась Полякова.
Звезда рассказала, что съемки комедии вот-вот начнутся. Поэтому ни название, ни дата премьеры еще неизвестны.
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