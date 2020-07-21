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вторник, 21 июля 2020 14:40

"Пил с друзьями по видеосвязи" - актер Виталий Салий рассказал о карантинных буднях

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&quot;Пил с друзьями по видеосвязи&quot; - актер Виталий Салий рассказал о карантинных буднях
Во время карантина актер Виталий Салий наконец-то вволю смог провести время со своей семьей. Фото: предоставлено Виталием Салием

Киевский актер Виталий Салий во время карантина научился самостоятельно собирать мебель и готовить несколько видов сырников.

"Я очень благодарен карантину за то, что он позволил мне осуществить мечту - наконец длительное время побыть с семьей. Моя жена - тоже актриса, поэтому мы редко могли позволить себе так долго быть вместе и не работать. Настоящий кайф - это спать вволю, играть и заботиться о 3-летнем сыне. Самоизоляция позволила мне провести время с семьей, много читать, наконец-то заняться спортом. Работать все равно приходилось немало: читать сценарии, изучать материалы для последующих работ, записывать самопробы, подробно рассматривать будущие предложения", - рассказал Виталий Gazeta.ua.

"Пребывание в четырех стенах заставило научиться делать то, к чему в обычные дни руки не доходили. Во время карантина впервые самостоятельно сделал дома ремонт, научился собирать мебель и печь одновременно несколько видов сырников", - добавил он.

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Во время вынужденной самоизоляции ни сам актер, ни его родные не ощутили больших финансовых трудностей.

"Моих родных кризис миновал стороной. У моей мамы, которая работает в сфере торговли, работы даже стало больше. Что касается актерской профессии, то она, как правило, зависит от внешних факторов. Поэтому умение с пользой ждать - очень важный навык, который пригодился во время карантина. Морально тяжело только потому, что нет конкретики - сколько это еще продлится", - поделился актер.

Во время карантина у певицы и писательницы Ирены Карпы появилось новое хобби - выпечка. До этого никогда в жизни она не готовила десертов.

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