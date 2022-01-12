Певица Shadu экзотически отгуляла новогодние праздники: яркие фото из Мексики

 
Ексклюзивы
1/5
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 1404
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3132
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 855
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1431
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 711
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 2970
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 657
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 31545
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1926
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 20502
Фото
Все фото
6
8
12
4
5
Певица Shadu экзотически отгуляла новогодние праздники: яркие фото из Мексики
Певица Shadu экзотически отгуляла новогодние праздники: яркие фото из Мексики
19-летняя гимнастка соблазняет сеть провокационными фото из Дубая
19-летняя гимнастка соблазняет сеть провокационными фото из Дубая
Роман с абьюзером, депутатство и участие в &quot;Холостячке&quot; - интересные факты об имениннице Злате Огневич
Роман с абьюзером, депутатство и участие в "Холостячке" - интересные факты об имениннице Злате Огневич
Останется ли жилье бывшей артиста: жена Павлика раскрыла, чем завершился конфликт
Останется ли жилье бывшей артиста: жена Павлика раскрыла, чем завершился конфликт
С &quot;вырезанным&quot; лицом: Леди Гага эпатировала сеть загадочным фотосетом
С "вырезанным" лицом: Леди Гага эпатировала сеть загадочным фотосетом
Видео
Все видео
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
Интервью
1/5
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 270
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4950
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3690
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2052
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3285
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 603
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
среда, 12 января 2022 17:24

Певица Shadu экзотически отгуляла новогодние праздники: яркие фото из Мексики
6

  Комментировать

Блогер и исполнительница Shadu рассказывала, что в течение 2 лет не решалась на отпуск за границу. Ее муж проходил длительную реабилитацию и не мог летать далеко.

Поездка в Мексику, куда отправились супруги в этом году, была долгожданной. Яркими фото из отпуска певица поделилась в Instagram.

"Люблю всяческие древности, но Чичен-Ица ​​превзошел все мои ожидания. Там невероятная энергетика. Еще мы ездили в один из сенотов. Это естественный колодец в подземной пещере. Там холодная вода, но я все равно купалась", - рассказала Shadu.

31 января блогер и ее любимый увидели море.

Певица Shadu показала, как экзотически отдохнула на новогодние праздники
Фото: https://www.instagram.com/offi_shadu/
Певица Shadu показала, как экзотически отдохнула на новогодние праздники
Певица Shadu показала, как экзотически отдохнула на новогодние праздники
Певица Shadu показала, как экзотически отдохнула на новогодние праздники
Певица Shadu показала, как экзотически отдохнула на новогодние праздники

"С радости перекупались и перегрелись. После пляжа я заснула. А когда нужно было вставать и собираться на вечеринку – сил не было вообще. И тут дилемма – пересилить себя и подражать привычке? Или послушать свое тело и продолжить спать? Сначала шок: как же я не буду праздновать? Впервые за 30 лет", - вспомнила она.

Затем Shadu посмотрела на эту ситуацию по-другому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звездные зимние каникулы: где проводят отпуск Осадчая с Горбуновым, Slavia и Дорофеева

"Нам всегда трудно избежать того привычного, что кажется непоколебимым порядком вещей. Изменить стиль питания, привычный маршрут, компанию. А если это изменение и есть наше развитие? Я смыла макияж (да, я заставила себя накраситься), надела пижаму, выпила в 22.30 бокал шампанского и легла спать. Утром очнулась с чувством счастья и свободы", - добавила она.

Блогер и певица Shadu рассказала историю, случившуюся с ней и ее мужем накануне празднования Нового года. Однажды они выбрали для поездки Доминикану.

В день перелета супруги сначала приземлились в Париже. Через 2 ч. после этого должен был быть вылет в Путно-Кана.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Певица Shadu экзотически отгуляла новогодние праздники: яркие фото из Мексики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

Роман с абьюзером, депутатство и участие в "Холостячке" - интересные факты об имениннице Злате Огневич

Самое читаемое
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
10
 Просмотров: 22401
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился 1 Просмотров: 12249
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT 1 Просмотров: 11718
Стала известна судьба сломанной &quot;Мрии&quot; в Польше
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше Просмотров: 7929
Уволенный со скандалом замминистра образования переплюнул по зарплате Шкарлета
Уволенный со скандалом замминистра образования переплюнул по зарплате Шкарлета 1 Просмотров: 7182
Знаменитости
19-летняя гимнастка соблазняет сеть провокационными фото из Дубая
19-летняя гимнастка соблазняет сеть провокационными фото из Дубая
8
 Просмотров: 2808
Роман с абьюзером, депутатство и участие в "Холостячке" - интересные факты об имениннице Злате Огневич
Роман с абьюзером, депутатство и участие в "Холостячке" - интересные факты об имениннице Злате Огневич
12
 Просмотров: 2151
Останется ли жилье бывшей артиста: жена Павлика раскрыла, чем завершился конфликт
Останется ли жилье бывшей артиста: жена Павлика раскрыла, чем завершился конфликт
4
 Просмотров: 1044
С "вырезанным" лицом: Леди Гага эпатировала сеть загадочным фотосетом
С "вырезанным" лицом: Леди Гага эпатировала сеть загадочным фотосетом
5
 Просмотров: 549
"Ты уже совсем взрослая" - Ахтем Сеитаблаев поделился редкими фото со свадьбы дочери
"Ты уже совсем взрослая" - Ахтем Сеитаблаев поделился редкими фото со свадьбы дочери
5
 Просмотров: 1620
Больше всего комментируют
4
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
3
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
2
Как купить квартиру в Киеве
2
Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду
1
Двери скрытого монтажа под покраску - 7 главных отличий
Голосов: 44067
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть