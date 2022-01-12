Певица Shadu экзотически отгуляла новогодние праздники: яркие фото из Мексики

Блогер и исполнительница Shadu рассказывала, что в течение 2 лет не решалась на отпуск за границу. Ее муж проходил длительную реабилитацию и не мог летать далеко.

Поездка в Мексику, куда отправились супруги в этом году, была долгожданной. Яркими фото из отпуска певица поделилась в Instagram.

"Люблю всяческие древности, но Чичен-Ица ​​превзошел все мои ожидания. Там невероятная энергетика. Еще мы ездили в один из сенотов. Это естественный колодец в подземной пещере. Там холодная вода, но я все равно купалась", - рассказала Shadu.

31 января блогер и ее любимый увидели море.

Фото: https://www.instagram.com/offi_shadu/

"С радости перекупались и перегрелись. После пляжа я заснула. А когда нужно было вставать и собираться на вечеринку – сил не было вообще. И тут дилемма – пересилить себя и подражать привычке? Или послушать свое тело и продолжить спать? Сначала шок: как же я не буду праздновать? Впервые за 30 лет", - вспомнила она.

Затем Shadu посмотрела на эту ситуацию по-другому.

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"Нам всегда трудно избежать того привычного, что кажется непоколебимым порядком вещей. Изменить стиль питания, привычный маршрут, компанию. А если это изменение и есть наше развитие? Я смыла макияж (да, я заставила себя накраситься), надела пижаму, выпила в 22.30 бокал шампанского и легла спать. Утром очнулась с чувством счастья и свободы", - добавила она.

Блогер и певица Shadu рассказала историю, случившуюся с ней и ее мужем накануне празднования Нового года. Однажды они выбрали для поездки Доминикану. В день перелета супруги сначала приземлились в Париже. Через 2 ч. после этого должен был быть вылет в Путно-Кана.