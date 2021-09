Первые кадры перезапуска культового сериала "Секс в большом городе" появились в сети

Героини культового сериала "Секс в большом городе" возвращаются. Фото: @justlikethatmax

Во время 73-й церемонии "Эмми-2021" стриминг HBO Max показал фрагменты из перезапуска культового сериала 2000-х "Секс в большом городе".

Также на YouTube опубликовали минутное видео с моментами из сериалов "Сплетница", "Наследники" и фильма "Матрица 4".

Показали несколько секунд будущего сериала And Just Like That - продолжение "Секса в большом городе".

В коротком отрывке можно увидеть главных героинь сериала в исполнении актрис Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис, которых якобы кто-то зовет. Паркер оборачивается и машет в камеру рукой. Далее показывают сцену на кухне с героиней Паркер и исполнителем роли ее мужа Крисом Нотом. Они целуются и танцуют.

В Нью-Йорке продолжаются съемки долгожданного продолжения культового сериала "Секс в большом городе". Продолжение под названием And Just Like That будет состоять из 10 серий 30 мин. каждая. Снять сиквел решили еще в 2014 году, но сюжет должен был быть другим. Теперь сценаристы описали новый период в жизни героинь - в эпоху коронавируса, новых социальных сетей, материнства.