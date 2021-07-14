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среда, 14 июля 2021 10:33

Показали первые фотографии со съемок продолжения "Секса в большом городе"
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В Нью-Йорке продолжаются съемки долгожданного продолжения культового сериала "Секс в большом городе".

Продолжение под названием And Just Like That будет состоять из 10 серий по 30 мин. Отснять сиквел решили еще в 2014 году, но сюжет должен был быть другим.

Сейчас же сценаристы описали новый период в жизни героинь - в эпоху коронавируса, новых социальных сетей и материнства. В сети уже появились первые фотографии с площадки. На них воссоединились неизменно стильные героини Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс.

Фото: instagram.com/sarahjessicaparker/

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Сериал "Секс в большом городе" выходил с 1998-го по 2004 год. Насчитывает шесть сезонов и две полнометражные ленты. Действие разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте "за 30". Они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. Эти беседы с подругами вдохновляют одну из них, журналистку Кэрри Брэдшоу, писать колонку в газете. Сериал сумел совершить революцию в отношении стереотипов. Сюжет пропагандировал мысль, что женщины думают не только о замужестве, но и о сексе и просто наслаждении от жизни.

В продолжении сериала появятся три новых подруги - они будут темнокожими. Главными останутся персонажи из оригинального сериала - Кэрри, Миранда и Шарлотта. К их ролям вернутся 56-летняя Сара Джессика Паркер, 55-летняя Синтия Никсон и 56-летняя Кристин Дэвис. Но в продолжении не будет Саманты в исполнении 64-летней Ким Кэтролл.

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