Крис Нот сыграет Мистера Бига в продолжении "Секса в большом городе"

 
Ексклюзивы
1/5
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 333
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 207
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1827
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 252
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1413
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 882
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 945
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 657
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 495
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 567
Фото
Все фото
5
5
25
5
6
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
&quot;Это особенная, сакральная одежда&quot; - певица рассказала о выборе вышиванок
"Это особенная, сакральная одежда" - певица рассказала о выборе вышиванок
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
&quot;Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом&quot;: художники о годовщине геноцида
"Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом": художники о годовщине геноцида
&quot;В Океана нет дна&quot;: Святославу Вакарчуку - 46
"В Океана нет дна": Святославу Вакарчуку - 46
Видео
Все видео
Чилдрен Кинофест стартует: какие фильмы посмотреть бесплатно
Чилдрен Кинофест стартует: какие фильмы посмотреть бесплатно
Украинский фильм получил награду Берлинале
Украинский фильм получил награду Берлинале
TikTok - это психиатрия. Не советую делать там карьеру - фронтмен Kozak System
TikTok - это психиатрия. Не советую делать там карьеру - фронтмен Kozak System
Петь о собственной а*уенности не интересно - вокалист ТНМК
Петь о собственной а*уенности не интересно - вокалист ТНМК
Сюжет "Звездных войн" касается нас всех - писатель
Сюжет "Звездных войн" касается нас всех - писатель
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 216
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1737
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 675
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
четверг, 27 мая 2021 14:42

Крис Нот сыграет Мистера Бига в продолжении "Секса в большом городе"

  Комментировать
Крис Нот сыграет Мистера Бига в продолжении &quot;Секса в большом городе&quot;
Мистер Биг появится в продолжении сериала "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/chrisnothofficial

Американский актер 66-летний Крис Нот все же появится в продолжении сериала "Секс в большом городе". Он приобрел популярность благодаря роли возлюбленного Кэрри Брэдшоу в фильме.

Об этом заявил исполнительный продюсер сериала Майкл Патрик Кинг. Он отметил, что Нот вновь будет играть Мистера Бига в перезагрузке ленты под названием "И просто так". Об этом сообщает CNN.

"Рад снова работать с Крисом Нотом. Разве мы могли бы начать новую главу "Секса в большом городе" без Мистера Бига?" - отметил продюсер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько получат актрисы за продолжение сериала "Секс в большом городе"

Съемки начнутся летом в американском Нью-Йорке.

В продолжении сериала "Секс и город" будут три новых подруги - они будут темнокожими. Также появятся персонажи из оригинального сериала - Кэрри, Миранда и Шарлотта. К их ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Но в продолжении не будет Саманты в исполнении Ким Кэтролл.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крис Нот сыграет Мистера Бига в продолжении "Секса в большом городе"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы

Начали строительство обсерватории

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

Кремль взялся за преследование украинцев в Чехии

Террористы захватили заложников

Человек впервые поднялась в стратосферу

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

Самое читаемое
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 8397
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 6399
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 4239
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 3042
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 2376
Культура
Украинский международный кинофестиваль объявил даты проведения
Украинский международный кинофестиваль объявил даты проведения Просмотров: 36
Чилдрен Кинофест стартует: какие фильмы посмотреть бесплатно
Чилдрен Кинофест стартует: какие фильмы посмотреть бесплатно
 Просмотров: 81
Украинский фильм получил награду Берлинале
Украинский фильм получил награду Берлинале
 Просмотров: 207
TikTok - это психиатрия. Не советую делать там карьеру - фронтмен Kozak System
TikTok - это психиатрия. Не советую делать там карьеру - фронтмен Kozak System
 Просмотров: 216
Песня Go_A возглавила рейтинг мировых трендов Spotify
Песня Go_A возглавила рейтинг мировых трендов Spotify Просмотров: 342
Больше всего комментируют
6
Депутаты разрешили русский язык
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
3
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 124
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть