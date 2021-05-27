Крис Нот сыграет Мистера Бига в продолжении "Секса в большом городе"

Мистер Биг появится в продолжении сериала "Секс в большом городе". Фото: instagram.com/chrisnothofficial

Американский актер 66-летний Крис Нот все же появится в продолжении сериала "Секс в большом городе". Он приобрел популярность благодаря роли возлюбленного Кэрри Брэдшоу в фильме.

Об этом заявил исполнительный продюсер сериала Майкл Патрик Кинг. Он отметил, что Нот вновь будет играть Мистера Бига в перезагрузке ленты под названием "И просто так". Об этом сообщает CNN.

"Рад снова работать с Крисом Нотом. Разве мы могли бы начать новую главу "Секса в большом городе" без Мистера Бига?" - отметил продюсер.

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Съемки начнутся летом в американском Нью-Йорке.

В продолжении сериала "Секс и город" будут три новых подруги - они будут темнокожими. Также появятся персонажи из оригинального сериала - Кэрри, Миранда и Шарлотта. К их ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Но в продолжении не будет Саманты в исполнении Ким Кэтролл.