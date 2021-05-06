В продолжении "Секс в большем городе" будут темнокожие героини

В продолжении сериала "Секс и город", в трио Миранды, Керри, и Шарлотты присоединятся три новых подруги - они будут темнокожими. Фото Warner Bros. Pictures

В продолжении сериала "Секс и город" будут три новых подруги - они будут темнокожими.

Также появятся персонажи из оригинального сериала - Кэрри, Миранда и Шарлотта. К их ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Но в продолжении не будет Саманты в исполнении Ким Кэтролл.

На введении новых персонажей настояла Паркер. Актриса хотела, чтобы актерский состав сериала был более разнообразным.

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"Сара Джессика Паркер вместе с продюсером Майклом Патриком Кингом хотят рассказать честную историю о 50-летних женщинах, живущих в Нью-Йорке. Они понимают, что сериал должен отражать современный город, а сегодняшний Нью-Йорк трудно представить населенным исключительно светлокожими жителями", - говорит главный контент-директор HBO Max Кейси Блойс.

Съемки начнутся в Нью-Йорке этой весной. Режиссеры планируют снять 10 серий по 30 мин. Уже вышел промотизер.

Сериал выходил с 1998-го по 2004 год. Имеет 6 сезонов и 2 полнометражные ленты. Действие разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни 4 подруг в возрасте "за 30". Они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. Эти беседы с подругами вдохновляют одну из них, журналистку Кэрри Брэдшоу, писать колонку в газете. По словам Синтии Никсон, сериал сумел совершить революцию в стереотипах. Всем актрисам было больше 30 лет. Сюжет пропагандировал мысль, что женщины думают не только о замужестве, а и занимаются сексом и просто наслаждаться жизнью.