"Перестала работать аппаратура и пропал свет" - Амадор Лопес поделился форс-мажорами на сцене

Лопес отметил, что во время выступления часто приходится импровизировать. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Артист Амадор Лопес вспомнил, какие казусы случались на сцене. Он отметил, что во время выступления часто приходится импровизировать.

Исполнитель поделился этим за кулисами Improv Live Show на "Новом канале".

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"Как-то в разгар нашего выступления на дне рождения выключили свет. Вся аппаратура мгновенно перестала работать. Нужно было как-то выкручиваться. Недолго думая, мы начали петь а капелла, а балет продолжил танцевать без музыки. Люди достали телефоны, включили фонарики и продолжили веселиться, потому что хотели праздника. Свет включили где-то минут за пять, и мы продолжили шоу с музыкой", - рассказал хореограф.

Исполнитель латиноамериканских песен и танцев Амадор Лопес поделился спортивными достижениями. Лопес отметил в шоу "Дети против звезд", что мечтал покорять вершины спорта. В 1999 году звезда стал чемпионом мира по фехтованию.