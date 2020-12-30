"Мне не хватало поддержки". Хореограф Лопес рассказал, как стал чемпионом мира по фехтованию

Лопес признался, что иногда жалеет, что оставил профессиональный спорт. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Исполнитель латиноамериканских песен и танцев Амадор Лопес поделился спортивными достижениями. Лопес отметил в шоу "Дети против звезд", которое показывает "Новый канал", что мечтал покорять вершины спорта. В 1999 году звезда стал чемпионом мира по фехтованию.

"Соревнования были ответственными для меня, потому что я поехал на них сам. Ни команда, ни тренер не могли сопровождать меня. Утром поговорил с тренером по телефону, он пожелал удачи. Мне не хватало поддержки, но я получил медаль. Когда выиграл, позвонил тренеру и порадовал результатом", - сказал мужчина.

Лопес признался, что иногда жалеет, что оставил профессиональный спорт.

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"На прошлой Олимпиаде мой напарник стал олимпийским чемпионом. Я плакал от счастья и от того, что мог бы быть на его месте", - добавил он.

Певица Слава Каминская поделилась, какими талантами обладают ее дети. Звезда в нерабочее время вместе с детьми лепит слайм. Свои навыки в этом деле показала во время шоу "Дети против звезд".