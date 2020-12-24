"Родителям бывает стыдно". Каминская рассказала, чем одаренные ее дети

Исполнительница отметила, что в детстве увлекалась дизайном одежды. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Певица Слава Каминская поделилась, какими талантами обладают ее дети.

Звезда в нерабочее время вместе с детьми лепит слайм. Свои навыки в этом деле показала во время шоу "Дети против звезд".

"Соревноваться со школьниками очень сложно. Сначала есть азарт. А потом понимаешь, что мои дети - точно такие же. Меня покорил мальчик-орнитолог Сергей", - рассказала артистка "Новому каналу".

Исполнительница отметила, что в детстве увлекалась дизайном одежды.

"Шила на старой бабушкиной швейной машинке. Перепортили все мамины вещи", - поделилась она.

Каминская также рассекретила таланты своих детей.

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"Леон мог бы продемонстрировать множество талантов. Сын очень умный. Он усиленно занимается математикой. А еще это ходячая энциклопедия. Мне кажется, когда дети умнее своих родителей, - это прекрасно. Но иногда родителям бывает стыдно за себя", - добавила женщина.

Певица и участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась воспоминаниями на своей странице в Instagram. Звезда опубликовала фото обложек глянца, на большинстве из которых она позирует с еще одной участницей группы Викторией Смеюхой.