"Переслушиваю, когда трудно" - Monatik растрогал сеть видео с сыном

Monatik показал чувственное видео с сыном-именинником. Фото: instagram.com/monatik_official

Артист Monatik нежно поздравил старшего сына Даниила с 6-летием. Показал видео, на котором еще 4-летний мальчик дает интервью.

Певец поделился редкими кадрами из семейного архива. Опубликовал короткое видео, на котором Даниил отвечает на вопрос, кем бы хотел стать. Парень сначала задумался, а потом ответил: "Папой". Ролик артист показал в Instagram.

Ответ еще 4-летнего Даниила тронул не только звездного отца, но и фанов исполнителя. В посте Monatik поздравил сына с днем ​​рождения.

"Сегодня ты хочешь быть художником, мультипликатором, а часто врачом. Так интересно, к каким еще профессиям у тебя возникнет жажда. Но тогда, во время твоего 4-летнего интервью, ты сказал слова, которые я переслушиваю, когда очень трудно. Понимаю, видео слишком личное, но сегодня хочу поделиться этим моментом, пообещать тебе и себе сделать все, что в моих силах, чтобы ты никогда не хотел забрать эти слова обратно. Чтобы тебе никогда не было стыдно за них. Чтобы, когда ты будешь в моем сегодняшнем возрасте, твой сын ответил тебе так же, а дочь, чтобы сказала, что ищет любви, такого же доблестного мужа, как ее отец", - написал он.

View this post on Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Жена певца Ирина Монатик тоже показала нежный ролик, в котором Даниил кормил Платона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виктор Павлик и его любимая впервые показали лицо трехмесячного сына

"В этом видео весь наш Даня. Лучший в мире старший брат. Такой добрый, заботливый, светлый. Невероятно люблю тебя и Платона", - подписала она видео.

View this post on Instagram Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

Певица Бритни Спирс редко показывает фото с сыновьями 16-летним Шоном Престоном и 15-летним Джейденом Джеймсом. Аргументирует это тем, что дети уже взрослые, и она не может публиковать снимки без их согласия.