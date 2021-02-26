"Перед съемками делал обезболивающий укол" - актер рассказал, как снимался в "Скаженому весіллі 3"

Актер Арам Арзуманян принимал участие в съемках каждой части комедии "Скажене весілля". Он играл роль зятя соседа Середюков - Ашота. 25 февраля начался показ финальной части фильма в кинотеатрах.

О том, как совмещал участие в "Танцях з зірками" и съемках "Скаженого весілля 3", Арзуманян рассказал Gazeta.ua.

"С детства занимался профессиональным спортом. Из-за того, что резко оставил спорт, начались проблемы с поясницей. На одной из танцевальных репетиций травмировал спину. Массажист мне ее вправил. Еще танцевал и снимался в тот же день. Перед съемками делал обезболивающий укол, а когда режиссер Любомир Левицкий кричал: "Мотор, начали" выравнивал спину трудом и включался в своего персонажа, у которого нет боли. Снимали динамичную сцену, в которой спецназ захватывает нас. Вырывался и бился, а спина болит. Как только звучало "Стоп", снова становился Арамом и криво стоял. В перерывах между съемками делал укол и дальше снимался", - вспомнил актер.

Фото: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA

Партнерша Арзуманяна в танцевальном шоу Тоня Руденко приезжала к нему на съемочную площадку.

"Репетировали с ней пасадобль (один из разновидностей бального танца. - Gazeta.ua). Играл в сценах, потом выходил к ней, когда происходила перестановка, и мы танцевали прямо на асфальте. Прохожие узнавали, фотографировались. Говорили: "Так вот, где вы учитесь танцевать", - рассказал он.

Также Арзуманян отметил, что полюбил бальные танцы после участия в шоу.

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"Раньше дружил с такими, как я, - грубыми борцами. Но был шокирован, откуда у меня такая любовь к танцам. В бальных танцах есть то, что мне подходит: ведет мужчина. Но кроме грубости, ты должен правильно относиться к женщине. Как-то танцевали фокстрот, приходит хореограф, который показывает поддержку. Он с такой легкостью поднимал партнершу. Подумал: "Я чемпион Украины, и гораздо сильнее тебя". Делаем поддержку с Тоней, поднимаю ее вверх. А хореограф чуть со смеха не умер. Я ее поднял, как штангу. А плавно и красиво - это крайне трудно", - добавил актер.

Актриса Екатерина Файн дебютировала на большом экране. Она сыграла главную роль в финальной части комедийного фильма "Скажене весілля", премьера которого состоялась 25 февраля. Ее героиня Рада Алькарес выходит замуж за младшего из семьи Середюков - Захара.