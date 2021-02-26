"Перед съемками делал обезболивающий укол" - актер рассказал, как снимался в "Скаженому весіллі 3"

 
Ексклюзивы
1/5
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 504
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 603
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1755
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 423
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1593
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2916
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 882
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2961
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 585
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1530
Фото
Все фото
5
6
4
5
5
&quot;Перед съемками делал обезболивающий укол&quot; - актер рассказал, как снимался в &quot;Скаженому весіллі 3&quot;
"Перед съемками делал обезболивающий укол" - актер рассказал, как снимался в "Скаженому весіллі 3"
Дочь американского музыканта потрясла позированием топлесс
Дочь американского музыканта потрясла позированием топлесс
Самая молодая миллиардерша показала новые весенние образы
Самая молодая миллиардерша показала новые весенние образы
&quot;Картофель - табу&quot;. Как поддерживает идеальную фигуру украинская модель
"Картофель - табу". Как поддерживает идеальную фигуру украинская модель
&quot;Пацанка&quot; блеснула обнаженной грудью в откровенной фотосессии
"Пацанка" блеснула обнаженной грудью в откровенной фотосессии
Видео
Все видео
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
Олег Скрипка перепел песню "Два кольори" на английском
Олег Скрипка перепел песню "Два кольори" на английском
Седокова произвела фурор пикантным видео
Седокова произвела фурор пикантным видео
"Я хочу материться" - Полякова осталась без крыши над головой
"Я хочу материться" - Полякова осталась без крыши над головой
Екатерина Кухар сверкнула в постели стройными ногами и спела
Екатерина Кухар сверкнула в постели стройными ногами и спела
Интервью
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 603
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1593
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2916
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 882
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 333
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2021
Просмотров: 495
Конкуренти
Мою тальнівську хату доглядають двоє — сусід Володя й чоловік жінчиної сестри Микола. Я підтримую між ними приховану конкуренцію. ...
пятница, 26 февраля 2021 14:53

"Перед съемками делал обезболивающий укол" - актер рассказал, как снимался в "Скаженому весіллі 3"
5

  Комментировать

Актер Арам Арзуманян принимал участие в съемках каждой части комедии "Скажене весілля". Он играл роль зятя соседа Середюков - Ашота. 25 февраля начался показ финальной части фильма в кинотеатрах.

О том, как совмещал участие в "Танцях з зірками" и съемках "Скаженого весілля 3", Арзуманян рассказал Gazeta.ua.

"С детства занимался профессиональным спортом. Из-за того, что резко оставил спорт, начались проблемы с поясницей. На одной из танцевальных репетиций травмировал спину. Массажист мне ее вправил. Еще танцевал и снимался в тот же день. Перед съемками делал обезболивающий укол, а когда режиссер Любомир Левицкий кричал: "Мотор, начали" выравнивал спину трудом и включался в своего персонажа, у которого нет боли. Снимали динамичную сцену, в которой спецназ захватывает нас. Вырывался и бился, а спина болит. Как только звучало "Стоп", снова становился Арамом и криво стоял. В перерывах между съемками делал укол и дальше снимался", - вспомнил актер.

Актер поделился деталями съемок комедии
Фото: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA
Актер поделился деталями съемок комедии
Актер поделился деталями съемок комедии
Актер поделился деталями съемок комедии
Актер поделился деталями съемок комедии

Партнерша Арзуманяна в танцевальном шоу Тоня Руденко приезжала к нему на съемочную площадку.

"Репетировали с ней пасадобль (один из разновидностей бального танца. - Gazeta.ua). Играл в сценах, потом выходил к ней, когда происходила перестановка, и мы танцевали прямо на асфальте. Прохожие узнавали, фотографировались. Говорили: "Так вот, где вы учитесь танцевать", - рассказал он.

Также Арзуманян отметил, что полюбил бальные танцы после участия в шоу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер

"Раньше дружил с такими, как я, - грубыми борцами. Но был шокирован, откуда у меня такая любовь к танцам. В бальных танцах есть то, что мне подходит: ведет мужчина. Но кроме грубости, ты должен правильно относиться к женщине. Как-то танцевали фокстрот, приходит хореограф, который показывает поддержку. Он с такой легкостью поднимал партнершу. Подумал: "Я чемпион Украины, и гораздо сильнее тебя". Делаем поддержку с Тоней, поднимаю ее вверх. А хореограф чуть со смеха не умер. Я ее поднял, как штангу. А плавно и красиво - это крайне трудно", - добавил актер.

Актриса Екатерина Файн дебютировала на большом экране. Она сыграла главную роль в финальной части комедийного фильма "Скажене весілля", премьера которого состоялась 25 февраля. Ее героиня Рада Алькарес выходит замуж за младшего из семьи Середюков - Захара.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Перед съемками делал обезболивающий укол" - актер рассказал, как снимался в "Скаженому весіллі 3"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Начали судить писателя

Банк, где держала деньги королева, стал банкротом

Украинцы начали борьбу за Крым - 7 лет оккупации полуострова

Продемонстрировали устройство, которое обнаруживает самолеты на большом расстоянии

Создали первую в мире стеклодувную машину

Расстреляли организатора уничтожения украинцев

Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом

Исламские фанатики впервые попытались взорвать "Всемирный торговый центр"

Виновникам аварии с шестью погибшими дали по 10 лет

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 21816
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 13878
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 10639
&quot;Сейчас нет смысла ехать в Германию&quot;
"Сейчас нет смысла ехать в Германию" Просмотров: 6264
Легендарная супермодель обнажилась для глянца
Легендарная супермодель обнажилась для глянца
11
 Просмотров: 5454
Знаменитости
Барабанщик и балерина. Притула поделился талантами своих детей
Барабанщик и балерина. Притула поделился талантами своих детей Просмотров: 36
"Жили без связи". Позитив поделился впечатлениями от путешествия Боливией
"Жили без связи". Позитив поделился впечатлениями от путешествия Боливией Просмотров: 9
Депардье впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании
Депардье впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании Просмотров: 288
Дочь американского музыканта потрясла позированием топлесс
Дочь американского музыканта потрясла позированием топлесс
6
 Просмотров: 1494
Голая победительница "Холостяка" интимное место прикрыла цветами
Голая победительница "Холостяка" интимное место прикрыла цветами Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
8
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
В Украине создадут собственный "Лас-Вегас" - курортный сезон продлится целый год
1
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
1
"Пацанка" блеснула обнаженной грудью в откровенной фотосессии
Голосов: 42629
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть