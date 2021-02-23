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&quot;Свекровь бросила в меня торт&quot; - актриса поделилась деталями съемки &quot;Скаженого весілля 3&quot;
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вторник, 23 февраля 2021 10:29

"Свекровь бросила в меня торт" - актриса поделилась деталями съемки "Скаженого весілля 3"
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Актриса Екатерина Файн дебютировала на большом экране. Она сыграла главную роль в финальной части комедийного фильма "Скажене весілля", премьера которого состоится 25 февраля. Ее героиня Рада Алькарес выходит замуж за младшего из семьи Середюков - Захара.

О главной роли в полнометражном фильме и деталях съемок Файн рассказала корреспонденту Gazeta.ua.

"Когда мне позвонила кастинг-директор Ася Коршун и предложила снять самопробу на роль Рады, разволновалась. Но взяла себя в руки и отнеслась к этому с максимальной ответственностью. Записывала самопробу с вечера и до 5:00. Позже Ася сообщила, что режиссеру понравилось. Меня пригласили на парные пробы со Славой Хостикоевым, который играл роль Захара. Знакомы не были. Нашла его в Facebook и предложила встретиться. Важно было больше узнать о человеке, с которым буду работать. Так чувствую себя увереннее. Во время кастинга мы хорошо сыграли сцены. Режиссер Любомир Левицкий после проб только спросил: "Когда станешь звездой, будешь здороваться?". Поняла, что все прошло удачно", - вспомнила Файн.

Об утверждении на роль актрисе сообщили через неделю.

Екатерина Файн рассказала о главной роли в комедийном фильме
Фото: предоставлено пиар-менеджером полнометражных фильмов студии FILM.UA
Екатерина Файн рассказала о главной роли в комедийном фильме
Екатерина Файн рассказала о главной роли в комедийном фильме
Екатерина Файн рассказала о главной роли в комедийном фильме
Екатерина Файн рассказала о главной роли в комедийном фильме

"Когда узнала, эмоции переполняли. Смеялась, плакала и прыгала. Сообщила любимому. Также поблагодарила преподавателя Анатолия Ивановича Захарченко, который со мной работал много лет. Родителям рассказала, когда разбили тарелку. Не хотела говорить, пока не была уверена. Переживала, чтобы не прекратили съемки из-за пандемии", - рассказала она.

В сценарии "Скаженого весілля 3" было прописано значительное количество танцевальных и вокальных номеров.

"Моя героиня мечтала стать певицей. А я обожаю танцевать и петь. Получала невероятное удовольствие от сцен. Даже предлагала костюмерам свои варианты платьев и аксессуары. Благодарна им, что большинство моих идей они поддержали. Просила гримеров сделать такие макияж и прическу, которые хотела бы себе, если бы выступала на сцене", - отметила Файн.

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"Был смешной момент во время съемок. Есть сцена, где все бросаются тортами. Для меня стало неожиданностью, когда Леся Самаева, которая сыграла мою свекровь в фильме, бросила в меня торт. Продюсер Юрий Горбунов подговорил ее, чтобы сделала это, когда я не ожидала. Договорились на счет "5", а Леся сделала это раньше. Не успела ни закрыть глаза, ни подготовиться как-то. Запах цитрусового торта запомню надолго", - добавила Файн.

Финальная часть комедии "Скажене весілля" выходит в кинотеатральный прокат 25 февраля. Кроме актеров, в съемках фильма приняли участие такие звезды, как Юрий Горбунов, Олег Винник, Потап, Позитив, Петро Бампер и Надежда Мейхер.

1-я часть франшизы вышла 4 октября 2018 года. Лента установила 2 национальные рекорда - кассовых сборов среди отечественных фильмов и рекорд количества зрителей кино украинского производства. 25 декабря 2019 года вышло "Скажене весілля 2".

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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