Отец Лопеса поднял бокал с тостом об Украине

Лопес-старший крикнул "Слава Украине" и выпил за Кличко. Фото: fakty.com.ua

Теофим Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, удивил украинских фанатов бокса своим тостом и передал привет легендарным братьям Кличко.

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Во время ужина с юристом Никитой Ковальчуком Лопес поднял бокал со словами Viva Ukraine - Слава Украине - и выпил за будущее президентство одного из братьев. Также американец пообещал вскоре приехать в Украину.

"Привет всем украинцам, а особенно братьям Кличко. Скоро мы будем в Украине, друзья. Люблю вас. За нового президента Украины - Кличка", - сказал Теофимо.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес проведет следующий поединок против Джорджа Камбососа-младшего. Для Лопеса это будет обязательная защита одного из его чемпионских поясов.