Отца известной певицы насмерть сбила машина

Отца известной американской рэперши Ники Минаж Роберта Маража насмерть сбила машина.

Как пишет издание TMZ, водитель скрылся с места преступления. По сообщению полиции округа Нассо в Нью-Йорке, 64-летний Мараж шел по дороге в пятницу вечером, когда его сбила машина.

Роберт был доставлен в районную больницу в критическом состоянии, позже он скончался от полученных травм.

Полиция разыскивает свидетелей и просит помочь в расследовании, так как описания подозреваемого и его автомобиля пока нет.

Рэперша еще не сообщала о смерти отца. Информацию о произошедшем подтвердила ее тетя.

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