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пятница, 12 февраля 2021 14:59

Украинская певица попалась на нарушении правил дорожного движения

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Украинская певица попалась на нарушении правил дорожного движения
Славу Каминскую поймали на нарушении правил дорожного движения. Фото: x-vymir.com

Фанаты украинской певицы Славы Каминской поймали ее на нарушении правил дорожного движения.

На своей странице в Instagram она опубликовала сториз, на котором ее сын Леонард и дочь Лаура сидели без автокресел на заднем сиденье автомобиля. Рядом с ними также была мать певицы Тамара. Сама Слава в этот момент сидела на переднем сиденье.

В Украине закон запрещает перевозить детей до 12 лет и ростом до 145 см без автокресел. Из-за его отсутствия налагается штраф в размере 510 грн.

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Отцом детей певицы является пластический хирург Эдгар Каминский. Они поженились 16 июля 2014-го. В том же году у пары родился сын, а 2015-го - дочь. 2019-го супруги официально развелись.

Певица Слава Каминская поделилась, какими талантами обладают ее дети. Звезда в нерабочее время вместе с детьми лепит слайм. Свои навыки в этом деле показала во время шоу "Дети против звезд".

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