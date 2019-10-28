Оля Полякова завершила всеукраинский тур грандиозным концертом

Фото: пресс-служба

3 года подряд 26 октября певица Оля Полякова устраивает масштабный концерт в Киеве. В этом году артистка провела шоу на бис "Королева ночи" во Дворце спорта. Его она презентовала в 2018 году и показала в 70 городах Украины. На концерте побывали поклонники из Великобритании, Словении, Польши и Австрии.

Концертная программа "Королева ночи" также запомнится 35-тысячным аншлагом на стадионе "Арена Львов" во Львове.

Вскоре артистка со своей командой отправится в международное турне, которое стартует 20 ноября из Минска. В январе Полякова впервые даст серию концертов в США и Канаде, после чего приступит к подготовке сразу двух концептуально новых шоу, которые планирует представить украинскому зрителю в следующем году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оля Полякова пожаловалась на эйджизм в популярном телешоу

В беседе с журналистами Оля Полякова призналась, что новое шоу певицы будут ставить режиссеры, работавшие с создателем Cirque du Soleil, аквашоу La Perle в Дубай и мировыми шоу таких звезд, как Селин Дион, Франко Драгоне.

Автор: пресс-служба Полякова отправится в международное турне 20 ноября

Уникальной составляющей будущей программы певицы станет большое количество привлеченных артистов, масштабная визуализация и очень сложная, зрелищная хореография. Также Полякова анонсировала работу над большим семейным новогодним мюзиклом "Возвращение Снежной Королевы", премьеру которой зритель увидит в декабре.

Украинская эпатажная певица Оля Полякова поделилась откровенным кадром с одного из концертов. Фото появилось в Instagram селебрити.