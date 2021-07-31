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суббота, 31 июля 2021 11:52

Олег Кензов опозорился на сцене

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Олег Кензов опозорился на сцене
Олег Кензов разочаровал слушателей своим поведением во время концерта в Бердянске. Фото: facebook.com

В четверг, 29 июля, певец Олег Кензов сыграл сольный концерт в городе Бердянск Запорожской области. Вышел на сцену пьяным. Жонглировал микрофоном и матерился при детях.

"Шок! Олег Кензов давал сольный концерт при полном Дворце культуры в. Бердянск. Билеты на это мероприятие стоили очень не дешево! И в итоге вместо качественной концертной программы, которая полагается статуса артиста и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор!" - пишет артист Дмитрий Волканов на своей странице в Facebook.

Добавил видео, на которых Кензов, едва стоя на ногах, пытается жонглировать микрофоном, но тот попадает ему в лицо, а также шутит с детьми о "е-баллах".

Сам исполнитель свое поведение пока не прокомментировал.

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Олег Кензов попал в скандал из-за обвинений экс-супруги, Dj Madonnа, настоящее имя которой Наталья Ярмоленко. Рассказала, что певец издевался над ней не только морально, но и физически. Кензов отрицает все обвинения и обвинил бывшую в клевете.

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Дата
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