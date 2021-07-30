Скандальная Лобода соскучилась по Украине: певица подтвердила концерт в Одессе

Светлана Лобода представит свою новую песню в Одессе. Фото: lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода анонсировала свой концерт в Одессе 14 августа в Ibiza Beach Club.

Певица пообещала устроить для поклонников грандиозный вечер с жаркими танцами и хитами, сообщила звезда в Instagram.

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"Моя родная Украина Я так соскучилась! Безумно рада анонсировать долгожданный концерт в Одессе, который состоится 14 августа в Ibiza Beach Club. Обещаю, вас ждет грандиозный вечер с жаркими танцами, любимыми хитами и, конечно, премьерами. Мы готовим множество сюрпризов - впервые представлю моим любимым одесситам наш новый трек "ALLO", - написала Лобода.

Цена билетов на концерт певицы стартует от 1,3 тыс. грн и достигает 17 тыс. грн.

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После временной оккупации Крыма РФ Лобода переехала в Россию и продолжила там выступления. Она участвовала в российских пропагандистских телешоу и впоследствии отказалась от концертов в Украине. 28 мая 2017 года в Одессе возле клуба "Ibiza", где должен был проходить выступление Светланы, собрались люди с плакатами, которые требовали отмены концерта, а также запрета дальнейших выступлений и лишения Лободы гражданства Украины. В результате концерт отменили.