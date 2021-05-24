Бил жену или нет: Олег Кензов сделал публичное признание

Кензов признался, что никогда не бил жену. Фото: ya-izvesten.ru

Украинский исполнитель Олег Кензов сказал, что заявления его бывшей жены Dj Madonna, настоящее имя которой Наталья Ярмоленко, об избиении и постоянные издевательства с его стороны являются ложью.

Певец никогда не поднимал руку на бывшую, рассказал артист в комментарии для программы "Жизнь известных людей".

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Для него до сих пор остается непонятным тот факт, что Наталья решила сделать подобные заявления только после того, как певец стал популярным.

"Единственное, что я могу сказать - человек молчала четыре года. Но как только я стал популярным, она набралась смелости и все это рассказала. Я могу вам поклясться, что никогда в жизни не поднимал на нее руку", - говорит певец.

Ранее Кензов объявил, что женится в третий раз. Его новой возлюбленной стала менеджер Дарья. Пара вместе уже четыре года.