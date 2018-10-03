Один из любимых скрипачей Барака Обамы выступит в Киеве

Автор: пресс-служба Этой осенью музыкант, помимо Киева, выступит 23 октября во Львове и 25 октября в Одессе

26 октября во Дворце "Украина" выступит всемирноизвестный скрипач из Нью-Йорка Дамьен Эскобар.

Обладатель двух престижных американских наград Emmy Award представит в Киеве новую программу, в которую войдут новые авторские композиции скрипача и музыкальные вариации на знаменитые хиты Adele, Alicia Keys, Whitney Houston и Justin Timberlake.

Он начал свою сольную карьеру в 2012 году с двух аншлаговых национальных туров, более 2 млн цифровых загрузок и лидирующих позиций в рейтингах iTunes100 и Billboard. Им очарованы Michelle & Barack Obama, на инаугурации которого Дамьен Эскобар блистал с Beyoncé, Jon Bon Jovi и Shakira.

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За гангстерской внешностью Дамьен Эскобар прячет безмерную чувственность, а скрипка поет и рыдает под его нервными пальцами. Сегодня скрипач создает собственные шедевры, старается не привязываться к музыкальным направлениям и стандартным ходам. Хиты в стиле "crossover violin" преобретают оттенки классики, джаза, поп-музыки, R&B и хип-хопа.

Этой осенью музыкант, помимо Киева, выступит 23 октября во Львове и 25 октября в Одессе.