Обнаженные Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл: огласили самые "горячие" обложки Playboy

Появился рейтинг самых красивых обложек со знаменитостями для мужского журнала Playboy.
Самые эффектные фото были опубликованы в американском издании People.
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В рейтинг попали обложки с Дитой фон Тиз, Ким Кардашьян, Шарлиз Терон и другими.
"Узнайте, какие знаменитости позировали для Playboy за время его 66-летней истории", - говорится в издании People.
В список попала первая обложка мужского глянца с Мэрилин Монро.
В октябре 2017-го выпуск мужского глянца Playboy впервые в истории украсил мужчина. Им стал основатель издания Хью Хефнер, который умер в сентябре того же года. Снимок был сделан фотографом Ларри Гордоном в 1965-м.
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