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среда, 11 сентября 2019 16:36

Обнаженные Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл: огласили самые "горячие" обложки Playboy
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Тара Рид попала на обложку специального юбилейного выпуска Playboy в 2010 году.
Фото: people.com
Наомі Кэмпбелл. Модель была на пике своей карьеры, когда позировала в декабре 1999 года.
Мадонна позировала для обложки в 1985 году
Оливия Манн украсила обложку журнала в 2009 году
Через два месяца после дебюта "Keeping Up with Kardashians" Ким Кардашян позировала для обложки.

Появился рейтинг самых красивых обложек со знаменитостями для мужского журнала Playboy.

Самые эффектные фото были опубликованы в американском издании People.

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В рейтинг попали обложки с Дитой фон Тиз, Ким Кардашьян, Шарлиз Терон и другими.

"Узнайте, какие знаменитости позировали для Playboy за время его 66-летней истории", - говорится в издании People.

В список попала первая обложка мужского глянца с Мэрилин Монро.

В октябре 2017-го выпуск мужского глянца Playboy впервые в истории украсил мужчина. Им стал основатель издания Хью Хефнер, который умер в сентябре того же года. Снимок был сделан фотографом Ларри Гордоном в 1965-м.

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