Никитюк, Потап и не только: звезды в День единения украсили сеть сине-желтыми фото

Представители украинского шоу-бизнеса решили опубликовать патриотические посты по случаю праздника. 16 февраля в Украине впервые отмечают День единения. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля.

Gazeta.ua собрала лучшие посты, которыми украинские знаменитости поделились сегодня в сетях.

Автор: коллаж Gazeta.ua Знаменитости поздравили украинцев с Днем единения и опубликовали патриотические фото

Потап, рэпер и продюсер

Музыкант Алексей Потапенко, известный как Потап, показался в желто-синей футболке. В публикации под фото обратился к подписчикам.

"На нашу долю выпало много испытаний и нам будет о чем рассказать нашим внукам. В трудные времена нашей истории мы всегда находили силы для того, чтобы объединиться ради нашего будущего. Поэтому существует такой народ, такая нация и такое государство. Украина - это люди, живущие, любящие, работающие и развивающие нашу страну. Я уверен, что мы с гордостью переживем и эти непростые времена. Мы умеем быть едиными", - написал он.

Monatik, артист

Исполнитель Дмитрий Монатик и его жена Ирина Демичева опубликовали снимок сыновей – Платона и Данила – в желтом и голубом свитшотах. В посте добавили хештег #разом.

Оля Цибульская, телеведущая и певица

Артистка выбрала для праздничного фото белую футболку с надписью "Киця не боїться". В руках держит букет с голубыми и желтыми цветами.

"Я в Киеве и я не боюсь", – отметила она.

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Анатолий Анатолич, телеведущий и шоумен

Ведущий в ролике обратился к "нашим северным соседям". А также поздравил украинцев с Днем единения.

"С днем ​​единения. Украина победит", – подписал знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Наталья Денисенко, актриса

Звезда "Крепостной" предстала в наряде с вышивкой и призналась в любви родной стране.

"Я могу сказать, что я со своей страной – от рождения и до конца. И я чувствую такую ​​силу в своих словах. Честно? Мне даже ничего не страшно. Если забрать все деньги мира, если забрать всех моих близких, и даже если забрать жизнь (все равно верю, что душа бессмертна, и этот мир – это наша игра, в которой мы не просто так), мне не страшно. Страх – это противоположное чувство любви, потому что когда мы действуем из любви – нам спокойно", - обратилась Денисенко к фанатам.

Юрий Горбунов, ведущий

Знаменитость, как и Потап, тоже решил позировать в сине-желтой футболке.

"Никто никогда не должен нам рассказывать как нам жить, с кем дружить, куда поступать и на каком языке разговаривать. Мы – хозяева в своем доме. И только мы имеем право сами все решать. Мы сильные, мы смелые и за нами правда", - написал он.

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Эктор Хименес-Браво, шеф-повар и ресторатор

Звездный судья шоу "МастерШеф" опубликовал кадр, на котором появился в вышиванке.

"Не день нападения, а День единения", – подписал он фото.

Леся Никитюк, телеведущая и блогер

Никитюк, хоть и проводит отпуск в Таиланде, но тоже решила поделиться патриотическим снимком. В посте рассказала о своем талисмане.

"Маленький украинский флаг в моем чемодане всегда. Это мой талисман за многие годы моих путешествий. Сегодня День единения, и я хочу напомнить, что мы сильная нация. Нашей силе духа можно только позавидовать. Всем мирного неба над головой и позитива", - отметила она.

Фото: instagram.com/realpotap

В честь Дня единения возле Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины, а оркестр исполнил государственный гимн. Торжественные мероприятия прошли в присутствии нардепов, руководства Верховной Рады, главы правительства и министров.