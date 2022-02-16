Как министры и депутаты встречали День единения под Верховной Радой – яркие фото

В честь Дня единения возле Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины, а оркестр исполнил государственный гимн.

Торжественные мероприятия прошли в присутствии нардепов, руководства Верховной Рады, главы правительства и министров, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

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16 февраля стало Днем единения по решению президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий указ он подписал 14 числа.

Сегодня на всех телеканалах транслируют телемарафон национального единства. Представители власти и лидеры мнений обсуждают ситуацию, которая сложилась внутри Украины и на ее границах.