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среда, 16 февраля 2022 12:34

Как министры и депутаты встречали День единения под Верховной Радой – яркие фото
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В честь Дня единения возле Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины, а оркестр исполнил государственный гимн.

Торжественные мероприятия прошли в присутствии нардепов, руководства Верховной Рады, главы правительства и министров, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

16 февраля возле Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины, а оркестр исполнил государственный гимн. За действом наблюдали нардепы, глава правительства и министры
Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО
16 февраля возле Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины, а оркестр исполнил государственный гимн. За действом наблюдали нардепы, глава правительства и министры
16 февраля возле Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины, а оркестр исполнил государственный гимн. За действом наблюдали нардепы, глава правительства и министры
16 февраля возле Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины, а оркестр исполнил государственный гимн. За действом наблюдали нардепы, глава правительства и министры
16 февраля возле Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины, а оркестр исполнил государственный гимн. За действом наблюдали нардепы, глава правительства и министры

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16 февраля стало Днем единения по решению президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий указ он подписал 14 числа.

Сегодня на всех телеканалах транслируют телемарафон национального единства. Представители власти и лидеры мнений обсуждают ситуацию, которая сложилась внутри Украины и на ее границах.

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16
февраля

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