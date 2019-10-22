Ники Минаж вышла замуж за насильника

Американская хип-хоп исполнительница Ники Минаж вышла замуж за бывшего насильника Кеннета Петти.
Об этом певица сообщила в Instagram.
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Пара поженилась вчера, 21 октября. Минаж и Перри получили лицензию на брак, которая длилась 90 дней.
На видео видно бейсболки и чашки, на которых написано "Невеста" и "Жених".
"Оника Таня Мараж Петти", - Ники подписала публикацию своим настоящим именем.
Сеть "взорвалась" поздравлениями и словами поддержки.
"Поздравляю королеву", "так счастлива за тебя, миссис Невеста", "скорее показывай кольцо", "будешь лучшей женой".
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Американская певица Ники Минаж выходит замуж за Кеннета Петти, который дважды отсидел в тюрьме. Петти был осужден за изнасилование несовершеннолетней девушки 1995. После чего провел 7 лет в тюрьме за убийство.
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