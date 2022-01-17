"Ненавижу эти цифры" - солистка Kazka ошеломила, на сколько похудела за год

Фото: instagram.com/kazka.band

Фронтвумен группы Kazka 29-летняя Александра Зарицкая, похудевшая на 20 кг благодаря участию в "Танцях з зірками", продолжает правильно питаться и заниматься спортом.

Звезда ответила на вопросы журналистки, как она худеет. Этим поделилась в программе "Неймовірна правда про зірок".

"Это физические нагрузки. Сейчас я снова начинаю танцевать, и это по 3-4 часа три раза в неделю. Во-вторых, диетолог", - раскрыла она.

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Также певица поделилась шокирующим результатом.

"Я так ненавижу эти цифры. Но за год это уже минус 30", - поразила Зарицкая.

Зарицкая, которая похудела на 20 кг благодаря тренировкам к шоу "Танці з зірками", поделились, от чего ей пришлось отказаться ради фигуры. Похудевшая звезда показалась в белье черного цвета. Певица заверила, что не собирается останавливаться на достигнутом.