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понедельник, 17 января 2022 17:39

"Ненавижу эти цифры" - солистка Kazka ошеломила, на сколько похудела за год
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Фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая поделилась, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год
Фото: instagram.com/kazka.band
Фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая поделилась, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год
Фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая поделилась, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год
Фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая поделилась, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год
Фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая поделилась, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год

Фронтвумен группы Kazka 29-летняя Александра Зарицкая, похудевшая на 20 кг благодаря участию в "Танцях з зірками", продолжает правильно питаться и заниматься спортом.

Звезда ответила на вопросы журналистки, как она худеет. Этим поделилась в программе "Неймовірна правда про зірок".

"Это физические нагрузки. Сейчас я снова начинаю танцевать, и это по 3-4 часа три раза в неделю. Во-вторых, диетолог", - раскрыла она.

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Также певица поделилась шокирующим результатом.

"Я так ненавижу эти цифры. Но за год это уже минус 30", - поразила Зарицкая.

Зарицкая, которая похудела на 20 кг благодаря тренировкам к шоу "Танці з зірками", поделились, от чего ей пришлось отказаться ради фигуры. Похудевшая звезда показалась в белье черного цвета. Певица заверила, что не собирается останавливаться на достигнутом.

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Дата
17
января

Началось иконоборчество

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