Не узнать: фото юной Ким Кардашьян "подорвало" сеть

Ким Кардашян продолжает делиться со своими поклонниками снимками со своей ранней юности.

Автор: instagram Фото юной Ким Кардашьян "подорвало" сеть

37-летняя звезда реалити опубликовала школьное фото. На нем изображена вместе со своей подругой Эллисон и старшей сестрой Кортни Кардашян.

Но, если снаружи старшая из сестер Кардашян не слишком изменилась, то Ким даже не пытается больше скрывать, что прибегала к услугам пластических хирургов.

Автор: Корреспондент.net Ким Кардашьян

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян пришла в пикантной платья на вечеринку Tiffany Blue Book Collection launch. Ким не все сторонники узнают после того, как она похудела. Ранее Ким Кардашьян возражала пластика.