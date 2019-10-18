Не удержал: Леди Гага оконфузилась в объятиях фана

Леди Гага упала со сцены на зрителей. Фото: vistanews.ru

В США певица Леди Гага вместе с поклонником упала со сцены на зрителей.

Она пригласила одного из своих фанов на сцену, тот не растерялся и обнял певицу. В ответ Гага запрыгнула ему на руки, но фанат не выдержал такого напора и упал вместе с ней в зал. Соответствующее видео появилось на YouTube.

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Судьба парня, который при падении приземлился прямо на певицу, неизвестна. А вот Гага, отделавшись легким испугом, через несколько минут продолжила выступление.

Американская поп-исполнительница Леди Гага резко отреагировала на вопрос о актере Брэдли Купера. Певице приписывают роман с ним. Когда готовилась исполнить песню Shallow, поклонники начали спрашивать, где Купер. В ответ Гага неприлично выругалась прямо в микрофон.