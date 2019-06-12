"Будьте добрыми или идите на**й" - Леди Гага выругалась на концерте

Леди Гагу разозлил вопрос о Брэдли Купера. Фото: Обозреватель.

Американская поп-исполнительница Леди Гага резко отреагировала на вопрос о актере Брэдли Купера. Певице приписывают роман с ним.

Недавно звезда выступала в Лас-Вегасе. Когда готовилась исполнить песню Shallow, поклонники начала спрашивать, где Купер. В ответ Гага неприлично выругался прямо в микрофон, сообщает The Sun.

"И еще одно. Будьте добрыми или идите на* й", - раздраженно ответила певица.

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Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему поклоннику. Инцидент произошел в фешенебельном отеле Bayerischer Hof в Мюнхене, где остановилась группа.