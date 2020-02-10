Муж развелся чрез смс. Памела Андерсон снова холостячка

Отношения с Джоном были "немного странные". Пара не созванивалась и общалась сообщениями Фото: instagram.com/pamelaanderson/?hl=ru

5 брак американской секс-бомбы 52-летней Памелы Андерсон оказался коротким. Она и продюсер Джон Питерс продержались вместе менее 2 недель.

Муж бросил блондинку не лично, а через текстовые сообщения, пишет Radar Online.

"Дорогая Пемми. Эти последние 9 дней были прекрасным, удивительным праздником любви. Я понял, что мы - очень хорошие друзья, есть ними уже очень давно. Это заставило меня осознать, что в свои 74 года я нуждаюсь в спокойной жизни, а не международном любовном происшествии", - написал он.

Питерс объяснил, что ему не хочется все время летать в Канаду, где живет Андерсон. И идея построить с ней вместе империю уже не кажется ему такой "веселой", как вначале. Но в своем фильме он снять Памелу все равно хочет и надеется остаться ей другом, пусть дальше они и пойдут разными путями.

"Я хочу всегда быть в твоей жизни. Надеюсь, ты простишь мне", - попросил он.

"Я тебя прощаю", - коротко, но со смайликом ответила Пэм.

Создается впечатление, что Андерсон и сама перекрестилась, когда из этого брака ничего не вышло. Отношения с Джоном были "немного странные". Пара не созванивалась и общалась сообщениями.

"Он не видел ее месяцами, а потом она появилась, и через 4 час они уже были женаты!", - рассказал источник.

Андерсон и Питерс даже не успели оформить свидетельство о браке. Для пары это была 2 попытка построить отношения. Много лет назад они жили вместе.

Пятый брак американской фотомодели и актрисы Памелы Андерсон с кинопродюсером Джоном Питерсом станет для нее самым коротким. Через 12 дней после свадьбы пара разошлась, пишет The Hollywood Reporter. По ее словам, она была тронута тем, с какой теплотой люди восприняли их союз.