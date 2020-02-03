Памела Андерсон разводится после 2 недель брака

По ее словам, она была тронута тем, с какой теплотой люди восприняли их союз. Фото: tabimg.pravda.com

Пятый брак американской фотомодели и актрисы Памелы Андерсон с кинопродюсером Джоном Питерсом станет для нее самым коротким.

Через 12 дней после свадьбы пара разошлась, пишет The Hollywood Reporter.

По ее словам, она была тронута тем, с какой теплотой люди восприняли их союз.

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"Мы были бы очень благодарны за вашу поддержку, поскольку некоторое время побудем порознь, чтобы сделать переоценку того, чего хотим от жизни и от друг друга", - сказала звезда.

"Жизнь - это путешествие, а любовь - это процесс. Держа в виду эту универсальную истину, мы вдвоем решили отложить оформление нашего свидетельства о браке и привнести в процесс нашу веру", - объяснила Андерсон.

Американская кинозвезда Памела Андерсон сделала публичное заявление о неверности возлюбленного Адиля Рами, который изменял ей в течение двух лет отношений. Мужчина решил прокомментировать обвинения экс-девушки в Instagram.