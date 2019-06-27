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"Не веду двойную жизнь" - Адиль Рами ответил Памеле Андерсон на обвинение в измене

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&quot;Не веду двойную жизнь&quot; - Адиль Рами ответил Памеле Андерсон на обвинение в измене
Адиль Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон. Фото: football24.ua

Американская кинозвезда Памела Андерсон сделала публичное заявление о неверности возлюбленного Адиля Рами, который изменял ей в течение 2-х лет отношений.

Мужчина решил прокомментировать обвинения экс-девушки в Instagram.

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Рами открещивался от романа с моделью Сидони Бьемон, которая родила ему 2-х сыновей.

"Я считаю неприемлемым вести двойную жизнь. Я только пытаюсь построить прочные отношения с детьми и их матерью Сидони. Наверное мне нужно было быть более открытым с Памелой", - прокомментировал Адиль.

Актриса и модель Памела Андерсон покинула будущего мужа Адиля Рами, обвинив в измене. Женщина шокирована его ложью и уверена, что мужчина изменял не с одной женщиной.

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