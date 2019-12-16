Младший на 35 лет: Мадонну поймали в объятьях нового бойфренда

Мадонна и ее любовник

Американская певица Мадонна закрутила очередной роман. Новый кавалер 61-летней поп-звезды значительно моложе нее.

Это 26-летний темнокожий танцовщик Ахламалик Уильямс.

Парочку заскочили на отдыхе в Майами. Засветилась там и 23-летняя дочь Мадж Лола, у которой, похоже, тоже новый парень.

Певица еще в июне поделилась в своем Instagram видео с Ахламаликом. На вечеринке Мадонна танцевала и терлась об парня.

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Американский баскетболист и звезда NBA Деннис Родман откровенно рассказал об отношениях с поп-королевой Мадонной. Мужчина в программе The Breakfast Club утверждал, что звезда хотела заплатить ему немалую сумму денег за зачатие ребенка. Пара встречалась в 1990 годах. По словам Родмана, Мадонна так хотела от него ребенка, что предлагала $20 млн, если забеременеет.