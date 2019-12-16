Младший на 35 лет: Мадонну поймали в объятьях нового бойфренда

Американская певица Мадонна закрутила очередной роман. Новый кавалер 61-летней поп-звезды значительно моложе нее.
Это 26-летний темнокожий танцовщик Ахламалик Уильямс.
Парочку заскочили на отдыхе в Майами. Засветилась там и 23-летняя дочь Мадж Лола, у которой, похоже, тоже новый парень.
Певица еще в июне поделилась в своем Instagram видео с Ахламаликом. На вечеринке Мадонна танцевала и терлась об парня.
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61 yaşındaki Madonna kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle Miami'de samimi bir şekilde görüntülendi. #madonna #love #TagsForLikes #TFLers #tweegram #photooftheday #20likes #amazing #smile #follow4follow #like4like #look #instalike #igers #picoftheday #food #instadaily #instafollow #followme #girl #iphoneonly #instagood #bestoftheday #instacool #instago #all_shots #follow #webstagram
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Американский баскетболист и звезда NBA Деннис Родман откровенно рассказал об отношениях с поп-королевой Мадонной. Мужчина в программе The Breakfast Club утверждал, что звезда хотела заплатить ему немалую сумму денег за зачатие ребенка. Пара встречалась в 1990 годах. По словам Родмана, Мадонна так хотела от него ребенка, что предлагала $20 млн, если забеременеет.
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