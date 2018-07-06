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среда, 18 июля 2018 14:16

Младшая сестра Ким Кардашьян засветила пышные формы в мужском журнале
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Кайли Дженнер, звезда реалити-шоу вместе со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом снялась в новой фотосессии для мужского издания GQ.

Молодая мама позировала в черном купальнике, а певец был одет в черный костюм в полоску и белую рубашку. Дженнер также дала откровенное интервью, в котором рассказала об отношениях с отцом ее ребенка.

По словам Дженнер, Скотт не любит внимание, когда речь идет об их отношениях.

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"Я знаю, что ему не нравится внимание. Вот почему наши отношения такие приватные. Если он приглашен на какое-то мероприятие, то я туда не приду. Потому что я хочу, чтобы он сделал свое дело. Я знаю, что он не в восторге от этого (публичности), но он смирился, поскольку мы любим друг друга и у нас есть семья", — поделилась она.

Ранее вышел свежий номер журнала Forbes с Кайли Дженнер на обложке. Девушка стала одной из самых богатых представительниц молодого поколения.

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