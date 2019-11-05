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вторник, 05 ноября 2019 15:22

Младшая на 34 года жена Ричарда Гира забеременела

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Младшая на 34 года жена Ричарда Гира забеременела
Ричард Гир станет отцом. Фото: kinowar.com

Известный в Голливуде актер Ричард Гир снова станет отцом.

Его жена Алехандра Сильва находится на третьем месяце беременности, сообщили инсайдеры испанского издания Ноla!

Супруги пока не обнародует информацию о грядущем пополнении.

Это уже второй совместный ребенок у супругов. Так, в феврале 2019 Алехандра родила Ричарду первенца Александра.

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Работы сицилийского художника Филиппо Йоко с двойным дном. На первый взгляд кажется, что это обычный пейзаж, но, если очень хорошо приглядеться, можно найти обнаженную модель.

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