Минимум трижды ложилась под нож хирурга: Билык призналась, какую делала пластику

Певица 51-летняя Ирина Билык откровенно поговорила о пластических операциях. Ее поклонники подозревали артистку в том, что она ложилась под нож хирурга.

Теперь звезда не стала возражать, что делала пластику. Рассказала, что именно меняла посредством операций и почему решилась на это, в программе "Мій секрет".

Первым она изменила форму глаз. Решила сделать это после рождения сына Глеба. Она отметила, что до родов была хейдлайнером концертов, а после - ее выступление ставили в начале.

"Это было унизительно. Я плакала. Это подтолкнуло что-то подправлять во внешности. Говорили, что у меня были такие глаза, "умоляющие". У меня всегда были такие глаза, словно я плачу, немного нависали. Это у меня от папы", – призналась Билык.

О "печальной" форме глаз ей сказал и второй президент Леонид Кучма.

"Я в таком платье была, декольте. И он со всеми "Добрый вечер", подходит ко мне, так смотрит мне в глаза и говорит: "Ирина, а чего это у вас такие грустные глаза". Я тогда подумала: "Ну все , надо точно что-то делать с глазами. Если уж президент заметил, что они грустные". И тогда я решила "развеселить" лицо", - объяснила звезда.

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Следующей операцией было изменение формы носа.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"У меня есть грузинская кровь. Моего прадеда звали Гурий. И как-то от Грузии мне остался на память нос с горбинкой. Мне казалось, что этот нос виден за километр. Я подумала, что надо как-то заняться этим вопросом. Попросила немного убрать горбинку, но я оставила немного из того, что у меня было грузинского. Я не хотела, чтобы люди увидели совсем другую", - сказала певица.

Но Билык уверена, что сделала неправильно: "Надо было вообще убрать и сделать что-то ровное".

Артистка рассекретила и то, что несколько раз делала подтяжку лица. Также делает уколы красоты и как-то увеличила губы.

"Подколола губы. А что тут такого, если я люблю целоваться", - пошутила Билык.

Шоумен и хореограф 50-летний Дмитрий Коляденко признался, что устраивал сцены ревности бывшей любимой - певице 51-летней Ирины Билык. Об их романе много говорили. Танцор познакомился с исполнительницей в 2001 году. Тогда Билык была замужем. Но Коляденко все равно пригласил ее в ресторан после выступления в Виннице.