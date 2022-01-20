 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
Просмотров: 522
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1296
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1386
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 459
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 603
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Просмотров: 666
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 1485
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Просмотров: 909
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Просмотров: 47408
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3 Просмотров: 2250
Фото
Все фото
5
5
5
5
5
Минимум трижды ложилась под нож хирурга: Билык призналась, какую делала пластику
Минимум трижды ложилась под нож хирурга: Билык призналась, какую делала пластику
20-летняя Тринчер впервые показала увеличенную грудь и раскрыла ее стоимость
20-летняя Тринчер впервые показала увеличенную грудь и раскрыла ее стоимость
Крук покрасовалась в мини-бикини и назвала &quot;врагов&quot; нашего тела
Крук покрасовалась в мини-бикини и назвала "врагов" нашего тела
В кожаном: сексапильная Джей Ло восхитила сеть дерзким образом
В кожаном: сексапильная Джей Ло восхитила сеть дерзким образом
Александр Стоянов поздравил жену с юбилеем необычным способом
Александр Стоянов поздравил жену с юбилеем необычным способом
Видео
Все видео
С питоном, конем и Louis Vuitton: Адель выпустила черно-белый клип Oh My God
С питоном, конем и Louis Vuitton: Адель выпустила черно-белый клип Oh My God
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4095
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1881
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5022
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 января 2022
Просмотров: 36
Заметіль
За краєм моєї землі, де ще недавно стояв ліс, починається порожня, рівна, утрамбована бульдозерами незатишна піщана площина, що тягнеться на захід до ...
четверг, 20 января 2022 17:33

Минимум трижды ложилась под нож хирурга: Билык призналась, какую делала пластику
5

  Комментировать

Певица 51-летняя Ирина Билык откровенно поговорила о пластических операциях. Ее поклонники подозревали артистку в том, что она ложилась под нож хирурга.

Теперь звезда не стала возражать, что делала пластику. Рассказала, что именно меняла посредством операций и почему решилась на это, в программе "Мій секрет".

Первым она изменила форму глаз. Решила сделать это после рождения сына Глеба. Она отметила, что до родов была хейдлайнером концертов, а после - ее выступление ставили в начале.

"Это было унизительно. Я плакала. Это подтолкнуло что-то подправлять во внешности. Говорили, что у меня были такие глаза, "умоляющие". У меня всегда были такие глаза, словно я плачу, немного нависали. Это у меня от папы", – призналась Билык.

О "печальной" форме глаз ей сказал и второй президент Леонид Кучма.

"Я в таком платье была, декольте. И он со всеми "Добрый вечер", подходит ко мне, так смотрит мне в глаза и говорит: "Ирина, а чего это у вас такие грустные глаза". Я тогда подумала: "Ну все , надо точно что-то делать с глазами. Если уж президент заметил, что они грустные". И тогда я решила "развеселить" лицо", - объяснила звезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крук покрасовалась в мини-бикини и назвала "врагов" нашего тела

Следующей операцией было изменение формы носа.

Певица Ирина Билык откровенно поговорила о пластических операциях
Фото: instagram.com/bilyk_iryna
Первым она изменила форму глаз
Певица Ирина Билык откровенно поговорила о пластических операциях
Второй операцией было изменение формы носа
Артистка рассекретила и то, что несколько раз делала подтяжку лица. Также делает уколы красоты и как-то увеличила губы

"У меня есть грузинская кровь. Моего прадеда звали Гурий. И как-то от Грузии мне остался на память нос с горбинкой. Мне казалось, что этот нос виден за километр. Я подумала, что надо как-то заняться этим вопросом. Попросила немного убрать горбинку, но я оставила немного из того, что у меня было грузинского. Я не хотела, чтобы люди увидели совсем другую", - сказала певица.

Но Билык уверена, что сделала неправильно: "Надо было вообще убрать и сделать что-то ровное".

Артистка рассекретила и то, что несколько раз делала подтяжку лица. Также делает уколы красоты и как-то увеличила губы.

"Подколола губы. А что тут такого, если я люблю целоваться", - пошутила Билык.

Шоумен и хореограф 50-летний Дмитрий Коляденко признался, что устраивал сцены ревности бывшей любимой - певице 51-летней Ирины Билык. Об их романе много говорили. Танцор познакомился с исполнительницей в 2001 году. Тогда Билык была замужем. Но Коляденко все равно пригласил ее в ресторан после выступления в Виннице.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минимум трижды ложилась под нож хирурга: Билык призналась, какую делала пластику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Объявили бойкот Олимпийским играм

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 47372
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
15
 Просмотров: 26046
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
5
 Просмотров: 15885
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 2 Просмотров: 9441
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
 Просмотров: 9108
Знаменитости
20-летняя Тринчер впервые показала увеличенную грудь и раскрыла ее стоимость
20-летняя Тринчер впервые показала увеличенную грудь и раскрыла ее стоимость
5
 Просмотров: 3438
Не соблюдал правила безопасности: появились детали трагической смерти французского актера
Не соблюдал правила безопасности: появились детали трагической смерти французского актера Просмотров: 783
Крук покрасовалась в мини-бикини и назвала "врагов" нашего тела
Крук покрасовалась в мини-бикини и назвала "врагов" нашего тела
5
 Просмотров: 2466
В кожаном: сексапильная Джей Ло восхитила сеть дерзким образом
В кожаном: сексапильная Джей Ло восхитила сеть дерзким образом
5
 Просмотров: 1683
Александр Стоянов поздравил жену с юбилеем необычным способом
Александр Стоянов поздравил жену с юбилеем необычным способом
5
 Просмотров: 873
Больше всего комментируют
5
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
4
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
4
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
2
Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь
Голосов: 44103
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть